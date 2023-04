EN IMAGES - Les pompiers de l'Indre se forment aux feux de forêt

Manœuvre après manœuvre, dix-huit pompiers de l'Indre se forment ce jeudi 27 avril à lutter contre les feux de forêts. Le service départemental d'incendie et de secours organise deux sessions de formation, une en avril et une en mai, pour renforcer ses effectifs spécialisés dans ce type d'intervention. "On monte en puissance" explique le commandant Richard Valsecchi, le référent feu de forêt du SDIS 36. Encore marqués pa r l'incendie de 2019 à Oulches (Indre) où 100 hectares ont brûlés , et les gigas-feux de l'été 2022 , les pompiers indriens veulent être prêts.

Objectif : 75% de pompiers formés dans certains centres

Les pompiers transportent les "rallonges" de tuyau sur leur dos pour amener l'eau au plus près des flammes. L'équipement pèse une trentaine de kilos. © Radio France - Louise Thomann

Ce jeudi à Chabenet, les stagiaires travaillent une manœuvre "longue distance" : attaquer un feu inaccessible aux véhicules, qu'il va donc falloir aller chercher à pied en installant le tuyau sur 500 mètres. Le terrain est en pente, d'abord une forte montée, puis une descente abrupte. Les 18 soldats du feu, volontaires et professionnels, sont bien chargés : "sur le dos, j'ai quatre tuyaux de 25m, deux lances à incendie, ça fait 25 kilos hein chef?" Le chef corrige : plutôt trente kilos. Il faut amener l'eau au plus proche de l'incendie.

Deux camions-citernes supplémentaires attendus

L'eau est stockée dans les camions-citernes feu de forêt : le SDIS en a déjà 12 et devrait en recevoir 2 dans les prochaines années. © Radio France - Louise Thomann

Actuellement, le quart des effectifs a cette spécialité, mais avec deux sessions de formations par an, le colonel Stéphane Calimache, le directeur départemental des pompiers de l'Indre, compte atteindre jusqu'à 75% d'agents formés dans les 12 casernes du département équipés de camions-citernes feu de forêt (CCF). Le matériel aussi va être renforcé : le SDIS a acheté deux CCF supplémentaires, qui devraient arriver d'ici 2024-2025, et porter leur nombre à 14.

La lance projette l'eau à 30 mètres. © Radio France - Louise Thomann