EN IMAGES : Les pompiers de la Moselle maîtres de cérémonie d'un exercice géant de sauvetage-déblaiement

Des camions de pompiers dans les coins de Bertrange, Bouzonville ou encore Hombourg Haut, avec des soldats du feu qui interviennent dans des maisons en ruines ? Pas de panique, c'est un exercice : la formation annuelle de "sauvetage-déblaiement", organisée par les pompiers de la Moselle. Grâce au passé minier du département, le SDIS 57 est un peu le "champion de France" historique de cette compétence, qui consiste à secourir des victimes après un tremblement de terre ou une explosion, dans des bâtiments en partie détruits et qui risquent de s'effondrer.

Les bâtiments sont prêtés par les municipalités © Radio France - Magali Fichter

Le SDIS 57, seul de France à dispenser cette formation

"Ce sont des techniques qui étaient utilisées par les mineurs dans le bassin houiller, explique le capitaine Benjamin Bernard, conseiller technique départemental en Unité de soutien, d'appui et de recherche (USAR). En Moselle, on a développé cette compétence en participant ensuite à des opérations de secours sur des tremblements de terre en Turquie, en Algérie, en Arménie, dans les années 80. Et aujourd'hui, nous sommes le seul SDIS en France à dispenser cette formation."

Les stagiaires viennent de toute la France - SDIS 57

Des stagiaires du Finistère, de l'Oise ou encore du Haut-Rhin

Chaque année, des pompiers professionnels viennent donc de toute la France pour se former pendant deux semaines, d'abord grâce à des cours théoriques, et ensuite avec des exercices en conditions réelles. Pour cette édition, il y a douze stagiaires venus du Finistère, de l'Oise, ou encore du Haut-Rhin. Leur camp de base se situe à Maizières-lès-Metz, mais ce mardi matin, certains d'entre eux étaient par exemple à Bertrange, dans une maison en ruines prêtée par la municipalité. Le scénario ? Un tremblement de terre, et cinq victimes à localiser et à secourir.

Les opérations peuvent se dérouler de nuit - SDIS 57

Il faut par exemple consolider les murs avec des poutres, évacuer une victime via un système de poulie ou encore en localiser une autre derrière un mur en perçant un trou pour faire passer une caméra - le but, pour les stagiaires, étant d'apprendre à diriger ce type d'opérations. Le lieutenant Eric Bannwarth, l'un d'entre eux, résume les difficultés : "manager les équipes, c'est-à-dire utiliser les bonnes personnes au bon endroit, prioriser les actions par rapport aux victimes, avec le facteur humain, avec le stress inhérent à ce type d'exercice."

Il faut choisir la meilleure technique pour évacuer les "victimes" - SDIS 57

Des compétences techniques et psychologiques, qu'il faudra ensuite mettre en application dans le monde réel, mais "l'essentiel, c'est de mettre en place des outils, tactiques et techniques, même si, évidemment, après, il faut s'adapter au terrain", résume l'un des animateurs, le chef de section François Mendicino.

Les stagiaires suivent un scénario très précis © Radio France - Magali Fichter

Des civils et des militaires en renforts

Les moyens mis en place pour l'exercice sont colossaux, avec, en plus des membres l'USAR, des unités civiles et militaires venus du Grand est et d'au-delà, qui viennent prêter main forte aux pompiers pour la figuration, l'évaluation des stagiaires, la logistique : jusqu'à 80 personnes par jour qui participent à l'organisation.