EN IMAGES : les premières coquilles St Jacques sur les étales normandes !

C'est une institution en Normandie ! Le 1er octobre donne le coup d'envoi de la saison de coquilles St Jacques. Dans le port de Ouistreham dès 5h du matin, il y a embouteillage de bateaux pressés de débarquer la précieuse cargaison pêchée au large et mise en vente quelques minutes plus tard au marché aux poissons voisins. Une première pêche prometteuse !

Embouteillage dans le port de Ouistreham pour débarquer les coquilles St Jacques © Radio France - Elodie Touchais

En 2 heures, trois bateaux ont déchargé la pêche du jour : 1,8 tonnes de coquilles St Jacques pour les 13 mètres. Un quota qui grimpe à 2 tonnes pour les bateaux de 16 mètres.

Le ballet est millimétré : un marin saute à quai et récupère la pêche aussitôt stockée dans des camions frigorifiques pour être livrée en Normandie et jusqu'à Paris. Une fois vide le chalutier repart aussitôt pour une nouvelle marée.

Ces coquilles St Jacques, les premières pêchées au large sont destinées aux étales parisiennes © Radio France - Elodie Touchais

Du bateau aux étales du marché aux poissons

A 8h du matin, les étales du marché sont presque prêtes !

Les coquilles débarquent sur les étales normandes ! © Radio France - Elodie Touchais

Les vendeurs des différents chalutiers sont en ordre de bataille et décortiquent à la chaine. "On n'a pas perdu le geste" se rassure Yannick qui travaille pour le Mélodie des mers. Ce mardi matin, pour ce tout premier retour de pêche, il a une tonne de coquilles à écouler. "Si tout se vend, ce sera un très bon démarrage"

Les coquilles St Jacques sont décortiquées sur place, directement sur le marché aux poissons de Ouistreham © Radio France - Elodie Touchais

Les clients sont au rendez-vous. "Normande et gourmande" assume cette ouistrehamaise qui dévore les coquilles des yeux et qui va "surtout en acheter, en plus elles sont fraiches, crues elles seront excellentes" se régale déjà la retraité. Comme elle, Jean, Yves, Claude vont se succéder, pressés de goûter. "Elles sont belles et avec même déjà un petit peu de corail" se réjouit Jean qui repart avec 10 kilos sous le bras, pour les faire voyager jusqu'à Lacanau Plage !

Les clients font déjà la queue pour goûter les premières coquilles St Jacques de la saison 2023/2024 © Radio France - Elodie Touchais

4€50 le kilo de coquilles entières

Les prix de ce début de saison sont raisonnables à en croire les pêcheurs et commencent même plus bas que la saison passée. Comptez 4€50 le kilo de coquilles St Jacques entières, 5€50 le kilo décortiqué. Claude et Yves, un couple de marseillais ne boude pas son plaisir. Sur le vieux port, les prix affichent facilement 2 euros de plus !

Fleuron de la région Normandie, la coquille St Jacques est aussi devenue vitale pour les pêcheurs assure Yannick : "elles représentent 70 à 80% du chiffre d'affaire et si vous n'avez pas ça, vous n'avez plus de bateaux"

La coquille St Jacques représente 70 à 80% du chiffre d'affaire des pêcheurs normands © Radio France - Elodie Touchais

La coquille St Jacques devrait être de plus en belle : la pêche ouvrira le 15 octobre dans la zone des 12 à 20 miles.