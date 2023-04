EN IMAGES - Les professionnels attendent les premiers vacanciers sur la côte vendéenne

Le soleil est bien présent sur la corniche vendéenne à Saint-Hilaire-de-Riez. Sur la grande plage de Sion sur l'Océan, les derniers travaux d'hiver se terminent. Un tracteur transporte le goémon rouge apporté par les dernières marées. "On donne un petit coup de rafraichissement sur la balustrade, des peintures, de l'ameublement, l'équipe aussi à former" explique Stéphane, patron du Café de l'Océan. Au manège, Bernard est en pleine restauration, "du graissage, les roulements, plein de choses à changer ! Il faut être prêt pour Pâques ! "

ⓘ Publicité

Les derniers travaux de sécurisation d'accès à la grande plage de Sion sur l'Océan se terminent © Radio France - Yves-René Tapon

Le manège Disneyworld est en train d'être remonté près de la grande plage de Sion sur l'Océan © Radio France - Yves-René Tapon

Derniers travaux sur les façades des commerces à Sion sur l'Océan © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est la saison qui redémarre, ça fait du bien", Armelle gérante d'un magasin

"C'est la saison qui redémarre, ça fait du bien", renchérit Armelle qui tient un magasin de produits touristiques. À l'office du tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'optimisme est de mise : "Le taux de réservation est plutôt en avance pour la haute saison par rapport à l'année dernière, donc on est plutôt confiants. On a beaucoup d'hôtellerie de plein air, donc on a une forte demande sur les campings. On a aussi beaucoup d'activités avec le nautisme, les pistes cyclables et les circuits de randonnée" explique Alice Plaud, directrice de l'office de tourisme du pays de St Gilles Croix de Vie.

La corniche vendéenne à Saint-Hilaire de Riez, piste cyclable © Radio France - Yves-rene Tapon

loading

loading