En images -Les pros du DFCO à la rencontre des jeunes pousses du football de Côte-d'Or

Il y'en a qui ont de la veine. Les enfants de 4 clubs amateurs de Côte-d'Or viennent de partager une après-midi de foot avec les joueurs de Ligue 2 et les joueuses de 1ere Division. Bonne humeur, sourires, et conseils techniques. C'est la reprise du DFCO Tour.

"Dijon, Dijon, Dijon .. !!" des centaines de petites mains claquent sur les barrières alors que les joueurs et les joueuses du DFCO débarquent sur le terrain d'entraînement de St Apollinaire. Après deux ans et demi d'absence pour cause de crise Covid, voici le retour du DFCO Tour. Les Rouges s'engagent à aller 3 fois dans l'année à la rencontre de clubs amateurs.

"On peut les voir pour de vrai !" l'émotion des jeunes fans de foot © Radio France - Olivier Estran

Les enfants des club de foot de St-Apollinaire, Tille-FC, Val-de-Norge et Sennecey-Crimolois n'ont pas fini d'en parler à leurs parents et dans la cour d'école, les pros sont accueillis comme des rock stars, avec une mention spéciale à Fred Samaritano, vétéran de l'équipe qui fête son anniversaire.

On fait connaissance © Radio France - Olivier Estran

Les filles aussi sont là , comme l'attaquante Hawa Sangaré © Radio France - Olivier Estran

Une aprés-midi entiere au soleil pour ces enfants de 8 à 11 ans à jouer avec les garçons de Ligue 2 et les filles de 1ere division. Au programme des exercices de tirs, de dribble, de controle de la balle sous le contrôle et les conseils des pros.

Maxence défie Fred Sammaritano © Radio France - Olivier Estran

Exercices sous le regard d'Alex Doré © Radio France - Olivier Estran

On ne sait pas encore quand et où se tiendra le prochain rendez-vous, mais il y a sans doute déjà beaucoup de candidats pour partager un moment en toute simplicité avec les pros.