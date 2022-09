EN IMAGES - les renforts de police ont débuté leurs opérations de "sécurisation" à Montpellier

Ils "saturent l'espace de bleu marine" dans le centre-ville de Montpellier depuis le 1er septembre. Les renforts de police, annoncés par Gérald Darmanin le 21 août dernier, dans l'Hérault sont bien arrivés et ont débuté leurs opérations de "sécurisation". Ce lundi, une délégation, menée par le Préfet Hugues Moutouh, le maire Michaël Delafosse, le directeur départemental de la police nationale Yannick Blouin et le procureur de la République de Montpellier Fabrice Bélargent, a suivi l'une de ses patrouilles pédestres.

Deux unités de forces mobiles supplémentaires, soit 160 CRS, sont alloués à Montpellier et Béziers de manière permanente, d'abord pour les quatre prochains mois. "Ils sont déployés toute la journée et en soirée, aux moments où l'insécurité et la délinquance est la plus prolixe", a expliqué Hugues Moutouh. "Une opération très importante, ces 160 CRS vont changer la donne et mener une guerre d'usure et de harcèlement contre les délinquants", a-t-il poursuivi.

Les renforts de CRS en discussion avec la délégation montpelliéraine. © Radio France - Thomas Vichard

"Ils sont là pour mettre en difficulté les gens qui veulent faire des conneries", a résumé de manière plus directe le patron de la police de Montpellier, Yannick Blouin. Ces renforts doivent justement permettre aux forces de police locales "de se redéployer ailleurs sur le territoire" selon lui : "Avec ces CRS, la délinquance va se déporter ailleurs pour les éviter et nous on y sera ! Les gens qui n'ont rien à se reprocher vont voir du bleu marine deux fois plus que d'habitude."

Des passants plutôt rassurés par la présence des CRS

Une opération de communication pour "présenter aux riverains et aux commerçants ces nouvelles recrues qui vont œuvrer au quotidien" selon le Préfet de l'Hérault, qui semble, globalement, rassurer les passants du centre-ville de Montpellier. "Ça fait plaisir de les voir ! Mais il ne faut pas faire que le centre-ville, aussi tous les quartiers annexes, parce qu'il y a la délinquance, la drogue, les agressions, etc. Passé 20 heures, pour les femmes seules on ne se sent pas en sécurité", affirme Régine.

Michaël Delafosse, maire de Montpellier et Yannick Blouin, DDPN, en discussion avec des passants à l'arrêt de tramway "Observatoire". © Radio France - Thomas Vichard

La délégation montpelliéraine dans le tramway pour expliquer le déploiement des forces de police dans la ville. © Radio France - Thomas Vichard

"C'est positif", estime Wang, "maintenant, on va voir si c'est efficace sur le long terme...", prévient ce commerçant installé rue des Etuves, a deux pas de la place de la Comédie. "Comme disait Coluche, plus il y a de CRS et de flics, plus j'ai peur ! S'il y en a autant, c'est qu'il y a un problème, mais ça ne résoudra rien du tout, parce que c'est une question d'éducation", lance de son côté Daniel.

Maire, Préfet et DDTN sont allés à la rencontre des commerçants du centre-ville de Montpellier. © Radio France - Thomas Vichard

Une partie des renforts de police, place de la Comédie, à Montpellier. © Radio France - Thomas Vichard

Pour l'heure, les renforts vont rester à Montpellier, mais une partie des deux unités de forces mobiles doit être envoyée dans les prochains jours dans plusieurs quartiers de Béziers.