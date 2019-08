EN IMAGES - Les rois de la voltige toute la semaine à l'aérodrome de Vichy-Charmeil

Plus de 200 parachutistes ont rendez-vous depuis samedi à l’aérodrome de Vichy-Charmeil (Allier). La plus grande compétition nationale parachutiste fait étape dans l'Allier depuis 2010. Vichy serait candidate à obtenir une compétition internationale dans les prochaines années.

Charmeil, France

Depuis une semaine, les parachutistes sillonnent le ciel de l'aérodrome Vichy-Charmeil. Le 62ème championnat se déroule, comme chaque année depuis 2010, dans l'Allier.

Les compétiteurs se disputent le titre dans plusieurs catégories - @ Patrice Girardin

Parmi les catégories l'atterrissage et l'ascensionnel © Radio France - © Phoebus

La météo capricieuse

Malgré tout, la météo a été particulièrement difficile en début de semaine, quand l'agglomération de Vichy était ciblée par de violentes intempéries. "Les deux premiers jours ont été compliqués" se remémore Marie-Claude Feydeau, vice-présidente de la Fédération Française du Parachutisme. Les orages ont perturbés le championnat ascensionnel. Mais, encore ce jeudi, les disciplines handisport étaient encore interdites de vol. "Pas assez de vent, raconte Hayri Samsik, compétiteur toulousain. Le risque, c'est d'arriver vite et de se poser fort. Il y a donc un risque de blessures. Ça fait deux jours qu'on attend de pouvoir sauter."

Les avions décollent toute la journée à l’aérodrome Vichy-Charmeil © Radio France - Mickaël Chailloux

La 6e édition du championnat de France d’ascensionnel a donc livré son verdict. Après cinq manches sur six., Laura Jaguelin a conservé son titre de championne de France féminine. Laurent Millot a également gardé le titre national chez les masculins. Après les podiums voltige, voile contact et précision d'atterrissage ce vendredi soir, les épreuves artistiques et de vol relatif se terminent dimanche à 14 heures.

Plus de 200 compétiteurs

Parmi les compétiteurs, on compte plusieurs personnes handicapées. Car, depuis 2015, une compétition handisport a vu le jour. Hayri Samsik est un des participants. Militaire de formation, blessé en opération extérieure, il est devenu handicapé, mais a voulu pratiquer le parachutisme, sa passion, en tandem avec un de ses amis. "On utilise une combinaison spéciale

Une combinaison spéciale permet aux personnes paraplégiques de sauter en parachute - © Phoebus

Vichy candidate pour une compétition internationale ?

"Vichy nous a très bien accueillie" explique Marie-Claude Feydeau. La vice-présidente de la Fédération Française de Parachutisme espère même qu'une compétition internationale fasse étape dans la cité thermale. "On postulera pour Vichy auprès de la FAI, la Fédération Aéronautique Internationale. C'est-à-eux de prendre la décision" explique-t-elle.

La France compte près de 59 écoles de parachutisme, dont deux en Auvergne : une au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, et une à Lapalisse, dans l'Allier. En sommeil depuis quelques années, elle devrait renaître très bientôt.