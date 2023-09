EN IMAGES - Les rugbymen irlandais à la rencontre d'élèves du quartier de l'Europe à Tours

L'espace d'une heure, ils ont oublié leurs tables de multiplication, les devoirs à faire en rentrant le soir et même qu'ils étaient Français. "Allez l'Irlande ! Moi, je suis pour qu'elle gagne la Coupe du Monde de rugby." Une centaine d'enfants des écoles Alain et Jules Verne et du collège La Bruyère, dans le quartier de l'Europe à Tours-Nord, ont pu s'entraîner avec le XV du Trèfle, ce vendredi 29 septembre.

ⓘ Publicité

Ces élèves ont été choisis pour participer à l'opération "Drop quartier", en partenariat avec l'US Tours, qui permet de promouvoir le rugby dans la ville. Pas de plaquage au programme - et heureusement pour les bambins -, mais quelques passes et essais avec six joueurs de la première nation au classement mondial, qui séjourne actuellement à Tours pour le Mondial.

"Il n'y a que dans le rugby qu'on peut voir ça"

Les joueurs irlandais ont signé de nombreux autographes. © Radio France - Adrien Bossard

Entre les autographes et les photos souvenirs, les enfants ont aussi pu renforcer la cohésion de groupe. Indispensable, pour que l'année scolaire se déroule bien. "Ces moments-là sont importants, souffle Benjamin Jousselin, conseiller principal d'éducation au collège La Bruyère. Sur nos trois classes de 6e, on s'est aperçu qu'il y en avait une qui dysfonctionnait un petit plus que les autres et c'est celle-là qu'on a décidé de faire venir aujourd'hui pour rencontrer les rugbymen irlandais. On espère qu'à travers cette expérience, ça ira mieux par la suite. En tout cas, c'est extraordinaire cette journée. Il n'y a que dans le rugby qu'on peut voir ça, des joueurs aussi accessibles. C'est sûr que dans le foot, ce n'est pas pareil."

Jeu de passes au programme pour les écoliers. © Radio France - Adrien Bossard

Les enfants ont passé une heure avec les joueurs du XV du Trèfle. © Radio France - Adrien Bossard