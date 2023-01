EN IMAGES : Les secours de la Loire simulent une attaque terroriste au stade Geoffroy Guichard

Un terroriste poignarde un agent de sécurité à l’entrée du stade Geoffroy Guichard, permettant à deux complices d’entrer dans l'enceinte sportive avec des armes à feux et de tirer sur la foule. Voilà le scénario imaginé par la Préfecture et les services de secours afin de tester leur efficacité en cas d'attaque terroriste.

"Saint-Etienne va accueillir la Coupe du monde de rugby à l'automne, puis des matches de foot pour les JO 2024, donc il faut que nous soyons prêts et que nous puissions parer à toutes les éventualités, même les plus dramatiques", explique la Préfète de la Loire Catherine Seguin.

Pour cet exercice, 300 figurants ont été mobilisés, ainsi que 300 forces de l’ordre et agents des services de secours . "Ils connaissaient le thème de l'exercice, mais pas le scénario exacte, pour mieux évaluer leurs réactions" , précise-t-on.

Et pour que ça fasse encore plus vrai, la scène était sonorisée des tirs des assaillants.

Le GIGN est venu en renfort de la ville d’Orange, les secours de toute la Loire et en cas de vrai attentat, le plan blanc serait également déclenché afin de mettre en alerte tous les hôpitaux.

Pendant tout l'exercice, des observateurs sont chargés de scruter les faits et gestes des secours © Radio France - Aurélie Jacquand

"Des exercices de ce genre, nous en faisons régulièrement, précise la Préfète de la Loire, au moins une fois par an quand il s'agit comme ici du dispositif Orsec-Novi, nombreuses victimes" . Des exercices qui se terminent par des Retex, "retours d'expérience", un à chaud dès la fin de l’exercice et un à froid dans quelques semaines, afin de mettre à plat les qualités et les défauts du dispositif.

"C'est un bazar organisé", sourit une responsable du Samu chargé de s'occuper des victimes © Radio France - Aurélie Jacquand

300 figurants ont joué les victimes pour cet exercice grandeur nature © Radio France - Aurélie Jacquand

Le prochain exercice d’ampleur est déjà programmé pour le mois de juin.