EN IMAGES - Les slogans de la Manif pour le Climat à Dijon

300 à 400 personnes réunies à Dijon pour une manifestation en faveur du climat. Il y' a là toutes les générations et des slogans qui prônent un autre mode de vie. Florilège de quelques pancartes.

Mère et fille dans le même combat

"Je ne sais pas qui a convaincu l'autre, mais on est là toutes les deux !" Sourire aux lèvres, mère et fille se retrouvent bras dessus, bras dessous pour la manifestation en faveur du climat à Dijon. "C'est une préoccupation qui nous anime toutes les deux, j'ai été élevée dans cette question-là, et aujourd'hui je suis assez militante pour décider ma mère à venir manifester avec moi" assure la jeune femme.

Cette thématique mobilise des personnes de toutes les générations. Les pancartes mêlent gravité et humour, avec l'idée d'interpeller et de déclencher le dialogue.

Manon et Samuel sont colocs et essaient de moins -et mieux- consommer © Radio France - Olivier Estran

"Les stations de sport d'Hiver ont de moins en moins de neige" assure Manon qui a grandi à la montagne. "Avec mon colocataire, on essaie de réduire notre consommation. On fait attention à notre chauffage, notre mode d'alimentation, et pour ma part j'évite les vêtements neufs, je passe beaucoup par les friperies" précise la jeune étudiante de 19 ans.

Claire n'en est pas a sa première manifestation pour le climat © Radio France - Olivier Estran

"La lutte en faveur du climat n'est pas une question de générations" rappelle Claire. "Déja dans les années 70, on se préoccupait de l'écologie. Aujourd'hui la question mobilise toutes les tranches d'âges"

Sébastien et Anouck, père et fille © Radio France - Olivier Estran

Les abeilles contre le capitalisme © Radio France - Olivier Estran

Et les pingouins aussi... © Radio France - Olivier Estran

"Le nuclaire c'est bidon" assurent les manifestants © Radio France - Olivier Estran

Souvent présentée comme une énergie "propre" car sans émission de gaz à effet de serre, le nucléaire n'a pas pour autant les faveurs de la manif. Les participants rappellent que la principale source d'énergie en France produit avant tout des déchets toxiques qui durent plus de 100.000 ans.

Pour beaucoup, la lutte en faveur du climat passe par d'autres façons de consommer © Radio France - Olivier Estran