EN IMAGES - Les supporters de l'ASSE retrouvent les joueurs pour la révélation du nouveau maillot

La boutique officielle de l'AS Saint-Etienne grouille de monde ce samedi après-midi. Les supporters sont venus découvrir le nouveau maillot des Verts et par la même occasion retrouver les joueurs qu'ils n'ont pas vus depuis de longs mois.

"Ca fait du bien !" lancent-ils les uns après les autres. Tous ont l'impression de retrouver un petit peu la vraie vie de supporters même s'ils n'ont qu'une chose en tête : retourner soutenir les Verts dans le Chaudron pour la prochaine saison. En attendant, ils peuvent visiter le bus de l'AS Saint-Etienne et affronter leurs idoles au baby foot avant de les retrouver pour une dédicace à la sortie de la boutique.

Plusieurs joueurs de l'ASSE ont affronté leurs supporters au baby foot. © Radio France - Noémie Philippot

Le maillot noir et or, coupe de cœur des supporters

À l'intérieur, le club a installé des QR Codes pour tenter de remporter l'un des nouveaux maillots des Verts. Mais de nombreux supporters n'ont pas attendu de le gagner par chance et sont passés en caisse. Le maillot noir et or a beaucoup de succès auprès des Stéphanois, fiers d'y voir le blason de leur ville et de retrouver l'hommage aux mineurs.

Dans la boutique, des jeux sur téléphone permettent de tenter de remporter l'un des nouveaux maillots de l'AS Saint-Etienne © Radio France - Noémie Philippot