EN IMAGES - Les terrasses et commerces de la Visitation au Mans s'apprêtent à ouvrir

L'ancienne prison et ancien couvent de la Visitation, en centre-ville du Mans, ouvre au public ce mercredi 4 septembre après plsu de 4 ans de rénovation. Le cloître accueille désormais plusieurs restaurants, bars et leur terrasses, et des commerces.