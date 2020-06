Clermont-Ferrand : les terrasses ont fait le plein pour cette première soirée déconfinée

Cette soirée du mardi 2 juin avait des allures de fête de la musique. Ambiance festive, terrasses bondées, les Clermontois ont célébré la fin de deux mois et demi confinement en se retrouvant entre amis autour d'un verre. De l'aveu même de plusieurs gérants de bars, brasseries, ils ne s'attendaient pas à une telle affluence sur leurs terrasses et, pour certains, ont été un peu débordés.

Ce premier soir de déconfinement pour les professionnels est évidemment une aubaine économique pour faire redémarrer le commerce, mais un casse-tête sanitaire pour faire appliquer les mesures barrières.

Pas évident de faire respecter les gestes barrières face à l'affluence - © Paul Tilliez

Les consignes strictes ont été très largement suivies, mais la forte concentration de consommateurs a parfois rendu leur application compliquée. Même si les Clermontois font très souvent preuve de civisme.

Les mesures barrières affichées pour les consommateurs - © Paul Tilliez

Topographie oblige, les terrasses de la place de Jaude étaient plus "aérées", mais l'affluence était assez inhabituelle pour un mardi soir. Les Clermontois s'étaient donnés rendez-vous pour trinquer au déconfinement dans la bonne humeur. Et l'insouciance?

la Victoire en trinquant mardi soir au pied de la cathédrale - © Paul Tilliez

Ce que je veux éviter absolument, c'est d'avoir à prendre une décision de retour en arrière, une nouvelle décision de confinement ciblé - Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc

Alertée par cette forte affluence nocturne sur les lieux de vie de la capitale auvergnate, la préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a tenu à rappeler "je comprends que nos concitoyens aient ce sentiment de liberté retrouvée, d'envie de faire la fête. C'est une priorité, bien sûr, que la vie normale reprenne. Pour autant, les efforts qui ont été faits ne doivent pas être perdus.

Et la préfète du Puy-de-Dôme prévient. Si c'est nécessaire, elle n'hésitera pas prendre des décisions. "nous avons des résultats en matière sanitaire, il faut aujourd'hui que chacun ne les oublie pas et soit vigilant. Ça ne pourra pas être géré uniquement avec des interventions policières ou de gendarmerie. Ce que je veux éviter absolument, c'est d'avoir à prendre une décision de retour en arrière, une nouvelle décision de confinement ciblé. Chacun a sa part de responsabilité et doit l'assumer jusqu'au bout."

