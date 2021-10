Les tireurs du 16ème bataillon de chasseurs à pied de Bitche testent un nouveau fusil de précision

"C'est une vraie innovation", se réjouit le lieutenant Loïc. Depuis mardi, lui et ses hommes du 16ème bataillon des chasseurs à pied de Bitche peuvent tester les nouveaux fusils de précisions, destinés à l'armée de terre : le Scar HP R. Ils sont les premiers à pouvoir les utiliser.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en sont satisfaits. "Comme on dit, point visé, point touché, explique Ahmed, 1ère classe. J'ai tiré trois fois, et chaque tir a fait but". Il n'a pourtant jamais tiré avec une arme de précision, mais il est soufflé par les capacités de ce nouvel outil.

Ce nouveau fusil est un semi-automatique de moins de sept kilos. © Radio France - Juliette Mylle

Le Scar H PR est un fusil semi-automatique, il fait moins de sept kilos, et permet de voir net à 800 mètres de distance. Pour le sergent Florent, chef de groupe au sein de la section , cet outil est une arme offensive, mais également un outil de surveillance: "c'est une arme qui va nous permettre de donner des renseignements pour les nouveaux compartiments de terrains, qui vont nous permettre d'adopter une tactique différente suivant ce qu'il y a devant nous". Ces armes ont vocation, par la suite, a être utilisées à la fois à l'intérieur du territoire qu'en opération extérieure.

Le Scar H PR remplace un fusil qui est utilisé dans l'armée de terre depuis 1986 © Radio France - Juliette Mylle

Les hommes de Bitche sont les premiers en France à pouvoir utiliser ces fusils. Le Scar HP R a pour vocation de remplacer, dans toutes les sections, le FRF2, une arme qui est utilisée dans l'armée française depuis 1986 et qui n'a pas, depuis été remplacée.

La visette permet de voir net jusque 800 mètres de distance © Radio France - Juliette Mylle

"C'est une bonne nouvelle, se réjouit le lieutenant Loïc. C'est la preuve de la considération de nos chefs et de l'état-major pour le fantassins. Nos demandes ont été prises en compte, nos matériels ont été revalorisés. Et ça nous permet de faire notre travail correctement. Et ça donne une crédibilité à l'armée française à l'international."