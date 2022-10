EN IMAGES - Après les incendies de l'été, les travaux commencent dans les campings de la dune du Pilat

Le bruit du tractopelle n'est pas forcément synonyme de relaxation... sauf peut-être en ce moment dans les camping de la dune du Pilat. Un doux bruit pour les oreilles des patrons qui lancent depuis ce mercredi les travaux de déblayage de leurs sites après les incendies dévastateurs de l'été dernier .

Avant de reconstruire il faut commencer par déblayer, nettoyer, enlever tout ce qui a brulé, pour pouvoir faire renaître les établissements. Sur place, tout est encore là : les bols du petits déjeuner, les machines à laver ou micro-ondes carbonisés au milieu des câbles, des gravats et des morceaux de plastique fondu.

Une machine à laver calcinée au camping la Forêt du Pilat © Radio France - Laëtitia Heuveline

Il reste énormément de vaisselle à retirer du sable sur le site des campings, ici à la Forêt du Pilat © Radio France - Laëtitia Heuveline

Première étape : enlever les grosses structures métalliques des camping de la dune du Pilat © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les travaux se font en plusieurs étapes. Pendant qu'un ouvrier enlève le plus gros des carcasses métalliques, Julien s'occupe du tout venant, le DIB ou Déchet industriel banal, "on trie en fonction des bennes, tout le plastique, les petites gaines, les tuyaux, les tasses." Fred lui ratisse. Aux Flots Bleus, le patron Franck Couderc regarde le tractopelle avec des étoiles dans les yeux et ne cache pas son émotion : "Ça nous fait du bien, on va vers la reconstruction, ça veut dire que les assurances ont validé, que l'Etat a validé, c'est parti !"

le patron du camping des Flots Bleus, Franck Couderc au premier jour des travaux de déblayage sur son camping © Radio France - Laëtitia Heuveline

Une fois tout déblayé, il faudra creuser sur plusieurs centimètres sur tout le site pour enlever tout ce qui a pu s'enfoncer dans le sable, notamment les bouts de verre. Tout ce travail de nettoyage devrait durer jusqu'à Noël. Franck Couderc espère rouvrir son établissement en avril "pour l'instant le calendrier est tenu" se réjouit-il.

