EN IMAGES - Les vendanges au Domaine de la Morinière à Saint-Denis-d'Anjou, le vin blanc de la Mayenne

Les vendanges au Domaine de la Morinière, à Saint-Denis-d'Anjou, se sont déroulées ce samedi 24 septembre, avec deux semaines d'avance à cause de la sécheresse et d'un été très chaud en Mayenne. Une récolte qui annonce un grand cru selon l'Association pour la Renaissance d'un Vignoble.

Les vendanges au Domaine de la Morinière, dans le Sud-Mayenne, sont arrivées plus rapidement que prévu à cause de la sécheresse et des fortes chaleurs de ces dernières semaines. Plusieurs dizaines de personnes, dont des Allemands et des Américains, y ont participé ce samedi 24 septembre. En temps normal, ça se passe plutôt au mois d'octobre.

Vendanges 2022 à Saint-Denis d'Anjou - Domaine de la Morinière

4.000 pieds de cépage de raisin blanc sont plantés sur presque un hectare sur la commune de Saint-Denis d'Anjou.

Même si la récolte est moins importante que les années précédentes, "le vin mayennais sera très bon, excellent, pas de doute là-dessus", assure l'Association pour la Renaissance d'un Vignoble en Mayenne.

