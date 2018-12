EN IMAGES - Limoges : près d'un millier de gilets jaunes de nouveau dans la rue pour l'acte V de la mobilisation

Ce samedi les gilets jaunes de Haute-Vienne ont de nouveau répondu présent pour l'acte V de la mobilisation. Outre les blocages et opérations escargot, près d'un millier de personnes ont défilé dans les rues de Limoges. Une marche sans incident mais avec un important dispositif de sécurité.

Plus d'un millier de personnes ont de nouveau enfilé le gilet jaune ce samedi dans les rues de Limoges, ici place Denis Dussoubs

Limoges, France

Les gilets jaunes ont répondu présent pour l'acte V de la mobilisation en Haute-Vienne. Malgré la pluie et le froid, près d'un millier de personnes ont marché dans les rues du centre-ville de Limoges ce samedi. Une marche ponctuée de pauses et d'actions symboliques. Une marche qui s'est déroulée sans incident alors qu'un dispositif de sécurité plus important que les week-ends précédents a été déployé.

Vers 14h00 ce samedi les gilets jaunes se sont réunis au Carrefour Tourny à Limoges. Plusieurs centaines de manifestants ont rendu hommage aux victimes de l'attaque de Strasbourg avant d'entamer une marche dans les rues du centre ville.

À #Limoges une minute de silence est observée par les #GiletsJaunes en hommage aux victimes de l’attentat de #Strasbourgpic.twitter.com/pfZlGDcpLA — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 15, 2018

Au fil de la marche, les rangs des manifestants ont grossi. Ils étaient près d'un millier à défiler sur le Boulevard Louis Blanc. Période de fêtes oblige, dans les musiques diffusées par la voiture en tête de cortège, une version de "petit papa noël" revisitée pour l'occasion en "petit papa Macron" .

Plusieurs centaines de #GiletsJaunes arrivent devant la mairie de #Limogespic.twitter.com/UfZrMiDuh5 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 15, 2018

Arrivés au croisement du Boulevard Louis Blanc et du Boulevard Gambetta, les manifestants ont marqué une halte et ont mimé la scène des lycéens de Mantes-La-Jolie, en s'agenouillant au milieu du carrefour, mains sur la tête.

La situation s'est tendue quelques minutes plus tard lorsque les gilets jaunes se sont massés devant la mairie de Limoges. Près de 30 membres des forces de l'ordre leur ont fait face pendant plusieurs minutes.

La situation se tend à #Limoges devant la mairie. 30 membres des forces de l’ordre font face à un millier de manifestants qui scandent « Macron démission » #giletsJaunespic.twitter.com/Sp1QfWVivj — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 15, 2018

Le cortège a ensuite repris sa route direction la Place d'Aine, les manifestants ont fait une chaîne humaine autour de la place mais là encore, les forces de l'ordre étaient présentes. C'était notamment le cas sur les marches de l'ancien Palais de Justice, et actuelle Cour d'Appel où il y a tout juste deux semaines, les gilets jaunes avaient symboliquement jugé Emmanuel Macron.

Les #giletsjaunes ont marqué une pause place d’Aine. Le palais de justice, comme la mairie, est sous bonne garde #Limogespic.twitter.com/q4J3pkHoJJ — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 15, 2018

Les gilets jaunes ont ensuite repris leur marche en direction de la préfecture avant de revenir au Carrefour Tourny vers 17h. Un important dispositif a été déployé aux abords de la préfecture. Plusieurs membres de forces de l'ordre étaient présents sur la place Denis Dussoubs où se sont arrêtés les manifestants et plusieurs camions étaient installés près de la préfecture pour en barrer l'accès. De manière générale, tout au long du parcours il était possible de constater qu'un dispositif bien plus important avait été mis en place par rapport aux semaines précédentes.

Les abords de la préfecture à #Limoges sont bouclés par les forces de l’ordre. pic.twitter.com/71Pd8UpT7E — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 15, 2018

Une marche qui s'est déroulée relativement dans le calme donc et surtout avec un invité de marque : le Père Noël.

Cet après midi à #Limoges les #GiletsJaunes vont de nouveau marcher dans les rues du centre ville avec un invité très spécial : le père Noël ! 🎅 pic.twitter.com/AuzTpjtS5V — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 15, 2018

Par ailleurs, d'autres actions ont eu lieu en Haute-Vienne, comme le blocage filtrant au rond point de Grossereix et plusieurs opérations escargot sur l'autoroute A20 en début d'après midi ce samedi. En Corrèze plusieurs dizaines de gilets jaunes ont défilé dans les rues du centre-ville de Brive alors qu'une marche est également prévue ce dimanche à partir de 17h.