EN IMAGES - Loucia, 13 ans, récompensée après le sauvetage d'un petit garçon en Dordogne

C'est sous les dorures du Grand Salon de la préfecture de la Dordogne que Loucia a reçu sa médaille. Une médaille de bronze qui vient récompenser un véritable acte de courage. Le 15 août dernier, alors qu'elle se promène le long de l'Isle à Mussidan, elle a sauté dans la rivière pour sauver de la noyade un petit garçon de quatre ans.

"Cette médaille me booste"

Dans le Grand Salon, Loucia est intimidée. Par les élus présents, le lieu, les médias. Le préfet Frédéric Perissat prend la parole au pupitre :"Dans notre société actuelle, où parfois prévôt l'individualisme, nous avons heureusement des personnes comme toi Loucia qui font preuve de dévouement". Il poursuit : "Cet engagement est symbolique car c'est une jeune adolescente qui va sauver un petit garçon. Pour nous c'est l'illustration de ce qui est important dans notre République : la Fraternité". Après quelques minutes de discours, le préfet remet la fameuse médaille. "Félicitations !" lance Frédéric Perissat. Loucia est vivement applaudie.

C'est ensuite au tour de Loucia, toujours très impressionnée, de dire quelques mots : _"Je sais que mon père sera fier de moi, là où il est. J'espère avoir été un exemple pour la communauté"_. Cette médaille veut dire beaucoup pour la jeune adolescente de 13 ans :"Elle me booste, je sais ce que je vaux. J'étais toujours en train de me rabaisser et maintenant je me complimente".

Une famille fière

La famille de Loucia est venue en nombre pour vivre ce moment à ses côtés. Sa tante Marie est émue : "J'en reviens pas, le courage, le mérite. Cela me surprend, c'est une belle médaille". Cette récompense, Loucia ne s'y attendait pas explique sa maman Valérie : "Elle n'a pas fait ça pour la médaille, c'est son instinct c'est tout. C'est Loucia tout craché". "J'ai versé ma petite larme, je suis très fière" assure sa marraine Noémie juste à côté.

Loucia et sa famille souhaitent désormais reprendre une vie normale, loin de l'agitation médiatique, dans leur petit village de Sourzac.