EN IMAGES - Luçon : l'accès principal à la cathédrale fermé en raison de chutes de pierres

C'est l'un des édifices religieux les plus remarquables de la région, la cathédrale de Luçon. Depuis le début du mois de février, on ne peut plus ni entrer ni sortir par le porche principal suite à des chutes de pierres. "Les températures chaudes de l'été dernier, plus la pluie et les gelées, ont pu faire que certaines pierres de calcaire déjà fragilisées sont tombées", explique le père Alexandre Robineau, recteur de la cathédrale de Luçon.

"C'est une ancienne abbaye qui a mille ans, il y a plein d'époques qui se chevauchent, construite pas loin des marais, de la côte, donc exposée aux vents, voire au sel quand il y a des grosses tempêtes, la pierre calcaire est assez fragile", ajoute le père Robineau.

Sur la façade de la cathédrale de Luçon deux ouvriers identifient les fissures et rejointent entre les pierres © Radio France - Yves-René Tapon

"Ce sont des travaux d'urgence" - Elodie Debierre, architecte des Bâtiments de France

Ce mercredi, équipés d'une nacelle, deux ouvriers compagnons du devoir ont identifié les fissures. "Là, ils sont en train de purger, de rejointer, précise Elodie Debierre, architecte des Bâtiments de France pour la Vendée, ce sont des travaux d'urgence, et on verra ensuite avec le conservatoire régional des monuments historiques ce qu'il faut envisager sur la façade". En attendant, l'accès à l'intérieur de l'édifice se fait par le cloître, par ailleurs remarquable, de la cathédrale dont la plus vieille partie date du XIIe siècle.

Gilbert Robin, vieil habitant de Luçon et régulièrement guide, suit attentivement les opérations : "Ça surprend toujours, mais il y a quelques années, c'est toute la balustrade aux pieds de la flèche qui est tombée. C'est le cœur de la Vendée, Luçon, l'évêché depuis 1317, donc il y a une histoire".

La flèche de la cathédrale de Luçon qui culmine à 85 mètres domine les marais du Sud Vendée - Yves-René Tapon

L'accès à la cathédrale de Luçon peut continuer à se faire en passant par le cloître © Radio France - Yves-René Tapon

