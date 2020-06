EN IMAGES : malgré le contexte, des gens en nombre à Clermont pour la Fête de la Musique

"Pour moi, la Fête de la Musique, c'est plus important que le Nouvel An, les anniversaires ou autre. C'est la fête la plus importante pour moi !". David n'aurait manqué l'événement pour rien au monde. Comme beaucoup d'autres Clermontois, il a déambulé dans la ville, avant de s'arrêter au café Le Balainvilliers, qui a mis à l'affiche le groupe The Weeders. Un succès, puisqu'il y avait du monde au rendez-vous, dans le respect, bien sûr, des gestes et distances sanitaires.

C'est sur la place de la Victoire, également, où il y avait du monde, bien que seul un bar (La Table au Plafond) ait son set de DJ.

Un peu plus loin, Fabrice, DJ amateur, a pu s'installer grâce au food-truck prêté par la sandwicherie "Au Pain Paillasse". C'est lui qui met l'ambiance dans la rue du Cheval-Blanc.

En revanche, pas de musique sur la place de Jaude. Aucun événement n'était organisé et aucun bar n'a mis quelque chose en place

En raison du contexte sanitaire, la ville de Clermont avait décidé de ne rien faire cette année en raison du contexte sanitaire. C'est la même chose à Riom, Issoire, Montluçon, Vichy ou encore Moulins.