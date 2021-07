EN IMAGES - Manifestation anti pass-sanitaire : 3 800 personnes mobilisés à Besançon

Troisième samedi de mobilisation contre la politique sanitaire du gouvernement, à Besançon. Près de 3.800 personnes, ont manifesté ce samedi 31 juillet 2021. Des manifestants de toutes générations et des familles, réunis notamment pour dire non au pass sanitaire obligatoire et à son extension.