EN IMAGES - Manifestation contre la réforme des retraites ce 11 janvier à Poitiers

Poitiers, France

Ce samedi 11 janvier, comme dans beaucoup d'autres villes en France, une manifestation était organisée à Poitiers. Selon les syndicats, 3.000 personnes se sont rassemblées pour défiler depuis le stade de la Madeleine jusqu'au Pont-Neuf, en passant par la préfecture et la mairie.

La manifestation est passée par le boulevard Solférino pour rejoindre le centre-ville. © Radio France - Marie Dorcet

Plusieurs manifs déjà à leur actif

Dans le cortège, beaucoup avaient déjà participé à plusieurs manifestations et rassemblement depuis le début du mouvement le 5 décembre dernier. "C'est un climat général morose, c'est un tout qui me fait sortir dans la rue. Les retraites, les salaires, le pouvoir d'achat..." explique une manifestante.

Plusieurs enfants, souvent avec des pancartes, étaient aussi venus grossir les rangs. Comme les deux filles de Karen : "On a calculé avec mon mari, avec ce système on perdrait 1.500 euros par mois à la retraite. Et nos enfants n'auront plus rien du tout".

Plusieurs manifestants sont venus avec leurs enfants. © Radio France - Marie Dorcet

Certains font preuve d'imagination pour leurs pancartes. © Radio France - Marie Dorcet

Les avocats du barreau de Poitiers présents

Comme depuis le début du mouvement, plusieurs corps de métier étaient représentés, comme les enseignants et les cheminots.

La manifestation est passée devant l'hôtel de ville de Poitiers. © Radio France - Marie Dorcet

Les avocats du barreau de Poitiers, notamment, sont venus. En grève depuis une semaine, c'est l'une des premières fois que la profession se joint au mouvement général. "En voulant un régime universel, on ne prend pas la spécificité de chaque métier. C'est l'économie totale du projet de réforme qui n'est pas juste" témoigne Pauline, une avocate.

Le barreau de Poitiers a rejoint la manifestation ce samedi. © Radio France - Marie Dorcet