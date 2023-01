EN IMAGES - Manifestation contre la réforme des retraites : la mobilisation à Châteauroux

Ils sont opposés à la réforme des retraites , et veulent le faire entendre. A l'appel d'une intersyndicale 8.000 personnes, selon la police, se sont rassemblées place de la république à Châteauroux, pour manifester contre le projet du gouvernement. Ils défilent dans les rues de la ville depuis

L'essentiel :

Les principaux syndicats ont appelé à la grève ce jeudi 19 janvier pour lutter contre la réforme des retraites

De nombreux secteurs sont concernés, des perturbations sont à prévoir dans l'Indre et le Cher

Retrouvez dans cet article les grands lignes de la réforme des retraites présentée par le gouvernement

Plusieurs milliers de personnes rassemblées à Châteauroux

L'appel a été relayé dans de nombreux secteurs : éducation, santé, fonction publique, transports... Parmi les manifestants de Châteauroux, par exemple, les pompiers aéroportuaires.

Plusieurs couturières de l'usine Marck et Balsan de Montierchaume sont aussi dans le cortège. Certains ont déjà des douleurs aux bras, à cause de leur travail physique, et vivent mal le fait de peut-être devoir travailler plus longtemps.

Les manifestants témoignent tous de leur inquiétude de devoir travailler plus longtemps pour partir en retraite. Les pancartes pour dénoncer la réforme, et pointer du doigt le gouvernement, sont nombreux.

Les autres manifestations en Berry

D'autres mobilisations sont organisées dans l'Indre et le Cher ce jeudi 19 janvier : à Issoudun, Bourges et Vierzon.

Selon le député du Cher, Nicolas Sansu, près de 4.000 personnes sont rassemblées à Vierzon.