EN IMAGES - Manifestations pour l'hôpital : "Les conditions s'aggravent", les soignants "tous en burn out"

"On a tous demandé une consultation avec la psychologue", "les conditions de travail s'aggravent", "les soignants fuient l'hôpital". Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière une "mission flash" pour préparer l'arrivée de l'été dans les services d'urgences, les soignants et personnels médicaux de l’hôpital public se sont rassemblés pour manifester ce mardi dans une cinquantaine de villes en France.

La "mission flash" : de la "poudre aux yeux"

Si la première mobilisation du second quinquennat d'Emmanuel Macron, lancée par neuf syndicats et collectifs hospitaliers, a finalement peu mobilisé, c'est peut-être que la fatigue et la désillusion l'ont emporté sur la colère. Cette mission, c'est "de la poudre aux yeux" s'agace Daniel Maïquez, secrétaire adjoint de la CGT à l'hôpital de Perpignan, sur France Bleu Roussillon. "Encore un audit ? Ça va coûter combien ? Quand on sait le nombre de personnels qui nous manque à l'hôpital, on pourra pas donner cet argent pour financer du personnel supplémentaire ?".

"Je pense que c'est une bonne blague : les problèmes sont dits et redits depuis des années", dénonce également Sara Fernandez, déléguée CGT au CHU de Grenoble, invitée sur France Bleu Isère. "On perd un mois avec cette mission", estime carrément Caroline Brémaud, cheffe des urgences du Centre Hospitalier de Laval, sur France Bleu Mayenne ce mardi.

Epuisement et burn out

"Nous faisons régulièrement 45 heures par semaine, les médecins parfois 60 à 80 heures. On revient sur nos jours de repos pour remplacer, renforcer", décrit une infirmière aux urgences de Purpan présente dans la manifestation toulousaine, qui a rassemblé environ 250 personnes selon France Bleu Occitanie.

Dans son service, un mouvement de grève a débuté lundi. Seules les urgences vitales ont été accueillies et 80 % des infirmiers et aide-soignants étaient en grève. Une première dans l'histoire des urgences à Toulouse.

"Il y a beaucoup de fatigue professionnelle", souligne Noëlle, aide-soignante au CHU de Rennes, où une centaine de personnes ont défilé du CHU à l'agence régionale de santé (ARS).

Ils étaient quelques dizaines devant l'hôpital de Perpignan, selon France Bleu Roussillon. "On a tous demandé une consultation avec la psychologue, qui nous a tous étiquetés en burn-out", se désespère Estelle, infirmière aux urgences depuis 20 ans. Une centaine de soignants en colère se sont également rassemblés devant le centre hospitalier d’Avignon, rapporte France Bleu Vaucluse.

A Bordeaux, ils étaient un peu plus nombreux : entre 300 et 500 manifestants, selon la CGT, précise France Bleu Gironde. Parmi eux, Lise, infirmière de bloc opératoire, lassée de devoir "toujours faire plus avec moins de temps et de personnel".

Lors du conseil municipal qui a suivi la manifestation, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a annoncé qu'il allait écrire à la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon.

"Conditions de travail déplorables"

"On est payés seulement un euro supplémentaire par heure la nuit", souligne Sara Fernandez, déléguée CGT au CHU de Grenoble, invitée sur France Bleu Isère. Même si elle sait qu'au-delà des salaires, "il y a aussi les conditions de travail". "C'est surtout des moyens humains qu'il nous faut", insiste Corinne, aide-soignante venue des Vosges venue manifester à Paris, où entre 200 et 300 manifestants se sont retrouvés devant le ministère de la Santé en début d'après-midi.

Devant le CHU de Grenoble, ils étaient environ 300 ce mardi, dont Ronan, infirmier en pédopsychiatrie : "Nos conditions de travail sont déplorables et les patients en pâtissent". "J'aime mon métier, mais c'est dur de rester motivée car on ne peut plus le faire correctement", déplore aussi Nathalie, une infirmière mobilisée à Clermont-Ferrand, où ils étaient quelques dizaines devant le CHU.

"Nous ne parvenons pas à assurer un suivi régulier de nos patients car nous sommes débordés ; du coup, lorsque leur état s'aggrave, ils se rendent aux urgences et sont placés dans des services qui n'ont rien à voir avec leurs pathologies, parfois en cardiologie, c'est du grand n'importe quoi !" témoigne sur France Bleu Azur Laura, infirmière dans un service de dermatologie-oncologie au CHU de Nice. "Je suis surpris de voir qu'en France, dans un pays riche comme le nôtre, comment on gère les patients et surtout nos personnes âgées", se désole Florent, soignant en gériatrie à Poitiers, sur France Bleu Poitou.

Résultat, "les soignants continuent toujours à fuir l'hôpital", déplore Patricia Schneider, représentante du syndicat Sud Santé à l'hôpital de Metz Mercy, sur France Bleu Lorraine. "Dans le service dans lequel je travaille, il y a énormément de jeunes collègues qui arrivent, qui font quelques mois, un an et puis qui partent. Ils ne veulent absolument plus travailler à l'hôpital".

Faute de soignants, au moins 120 services ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent, selon un décompte fin mai de l'association Samu-Urgences de France.

"Embauchez et payez-nous plus, ça urge !" © AFP - Maxime Gruss