EN IMAGES - Miss France 2021, reine de la Sainte-Anne de Bricquebec

La Normande Amandine Petit, Miss France 2021, a défilé ce dimanche à l'occasion de la parade des groupes et des fanfares de la Sainte-Anne de Bricquebec. Au menu : des photos, des autographes et surtout beaucoup de fierté dans la foule manchoise.

"Amandiiiiiiiine". Elle est LA star de cette Sainte-Anne ce dimanche. A l'arrière d'une Mustang, avec son écharpe, Amandine Petit, alias Miss France 2021, fend la foule dans le centre-ville de Bricquebec. Les agents de sécurité veillent au grain face à l'afflux des spectateurs en quête d'un selfie ou d'un autographe.

La jeune Normande distribue les saluts, les bises (de loin, covid oblige) et les sourires. Une forêt d'appareils photo et de portables se dressent. C'est dans la boîte pour Colette. "J'ai réussi à faire une photo, mais pas comme je l'aurais voulu", sourit la Manchoise. "C'est pas simple avec les gardes-du-corps", explique Patrick. "J'ai mon autographe : elle a marqué "Miss France 2021, Amandine" avec un petit cœur et bisous", confie une jeune fille.

C'est une Calvadosienne, elles sont toutes comme ça dans le Calvados ! - une spectatrice

Des spectateurs qui ne tarissent pas d'éloges pour la Miss, leur Miss. "Elle est magnifique, elle a tout pour elle", "C'est un honneur pour Bricquebec de la recevoir" ou encore "Elle est superbe". Certains sont même encore plus fiers : des habitants de Bourguébus, la patrie d'Amandine, étaient présents dans la foule. "La marquise de Bourguébus", lance un homme. "Allez Bourguébuuuus ! Elle est de chez nous", ajoute une femme. Pas du chauvinisme, de la (grande) fierté vous dit-on !

Amandine Petit, Miss France 2021, a fendu la foule à bord d'une Mustang © Radio France - Pierre Coquelin

Des coucous, des bisous (de loin), des autographes... Amandine Petit a chouchouté le public © Radio France - Pierre Coquelin