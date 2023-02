EN IMAGES - Mobilisation en baisse à Clermont-Ferrand contre la réforme des retraites

Alors que le texte sur la réforme des retraites est arrivé ce lundi à L'Assemblée nationale, la 3e journée de mobilisation des opposants avait lieu ce mardi dans environ 200 points de rassemblements de l'hexagone.

ⓘ Publicité

À Clermont-Ferrand entre 9.200 et 15.000 personnes (source préfecture et organisateurs) se sont mobilisées pour battre le pavé entre la place du 1er mai et la place de Jaude. Un chiffre en retrait par rapport à la 2e journée d'action le 31 janvier où ils étaient entre 17.000 et 40.000 manifestants

"Cela reste une très forte mobilisation tempère Ghislain Dugourd de l'Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme*. Avec les vacances et la journée d'action prévue samedi prochain on pouvait même craindre un recul plus important*".

Amélie et Yaëlle, auxilliaire de puéricultrice et éducatrice de jeunes enfants, ne se voient pas capable de travailler jusqu'à 64 ans © Radio France - Kevin Boderau

Un jeune manifestant place Delille à Clermont-Ferrand © Radio France - Margaux Longeroche

Les manifestants à l'approche du cour Sablon à Clermont-Ferrand © Radio France - Kevin Boderau

Quelle mobilisation ailleurs en Auvergne ?

Au Puy-en-Velay, la préfecture parle de 3.000 manifestants. Les organisateurs avancent eux le chiffre de 10.000 personnes mobilisées comme lors de la 2e journée d'action le 31 janvier. À Aurillac ils seraient 1.500 selon les autorités. À Vichy ils seraient entre 2.000 et 4.000. Selon nos confrères de La Montagne, il y aurait 3.000 manifestants à Montluçon.

Des perturbations encore ce mercredi 8 février

La grève à la SNCF ce mardi a entrainé la suppression de 6 Intercités (sur 8) entre Clermont-Ferrand et Paris. Comptez également avec 3 TER sur 8 en moyenne pour la journée. À Clermont-Ferrand le tramway ne circulait pas mais la T2C a mis en place des bus de substitution. Demain le mouvement se poursuit à la SNCF avec seulement 3 allers-retours entre Clermont et Paris.