EN IMAGES - Mobilisation pour une meilleure reconnaissance du métier de greffier à Besançon

Nouvelle mobilisation des greffiers à Besançon. Après celles du 4 avril et du 21 juin, une cinquantaine de greffiers et magistrats se sont de nouveau rassemblés, ce lundi après-midi, devant le tribunal de la capitale comtoise. Ils ont organisé un "enterrement" de la profession pour dénoncer une mauvaise rémunération et un manque de reconnaissance de leur travail.

Les greffiers ont affiché ce genre d'affiche parodique sur les vitres du tribunal. © Radio France - Dylan Jaffrelot