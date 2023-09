EN IMAGES - Monseigneur François Bustillo, évêque de Corse, créé cardinal par le Pape François

Ce samedi 30 septembre Monseigneur François Bustillo, évêque de Corse, a été créé cardinal à Rome par le Pape François. Le souverain pontife a créé 21 nouveaux cardinaux dont deux français, le second étant Mgr Christophe Pierre, nonce à Washington.

Pour le consistoire qui s’est déroulé sur la place Saint-pierre, plus de 800 Corses ont fait le déplacement pour honorer leur évêque. Trois avions ont été spécialement affrétés entre Rome et la Corse. Quelques minutes après sa création, comme le veut la tradition, Son Éminence François-Xavier Bustillo a pu recevoir les pèlerins, mais aussi quelques journalistes, dans l’une des somptueuses salles du musée du Vatican. "Serein", il "attend patiemment" la mission que lui confiera le Pape François et assure qu’il restera évêque de Corse.

Le consistoire s’est déroulé sur la place Saint-pierre. Plus de 800 Corses ont fait le déplacement pour honorer leur évêque © Radio France - Marion Galland

Le souverain pontife a créé 21 nouveaux cardinaux dont deux français, le second étant Mgr Christophe Pierre, nonce à Washington © Radio France - Marion Galland

Mgr François Bustillo, évêque de Corse, a été créé cardinal à Rome par le Pape François © Radio France - Marion Galland