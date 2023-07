EN IMAGES - Musilac à Aix-les-Bains : les festivaliers font le plein de joie !

Le festival Musilac se tient sur l'Esplanade du Lac à Aix-les-Bains depuis mercredi : 4 jours de concerts, 3 scènes, plus de 50 artistes se succèdent jusqu'à samedi soir. Plus de 80.000 spectateurs sont attendus.

De la joie et de la bonne humeur !

Ce jeudi 6 juillet, les festivaliers ont notamment pu assister aux concerts de Hyphen Hyphen, Eagle-Eye Cherry, SCH et Shaka Ponk.

Hippolyte, la mascotte de Musilac, met la bonne ambiance sur le site. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des styles très variés qui ont régalé le public, plus motivé que jamais pour faire la fête et se vider la tête : "c’est convivial, tout le monde est joyeux, content d'être ici, c'est super bien" explique Alexis, collégien aixois. "Franchement l'ambiance est au top, on est tous ensemble, c'est le feu !"ajoute sa copine Alix.

Des festivaliers surmotivés devant le concert du rappeur marseillais SCH. © Radio France - Mélanie Tournadre

A Musilac, de nombreux festivaliers viennent déguisés malgré la chaleur ! © Radio France - Mélanie Tournadre

A Musilac, des licornes se promènent dans le festival. © Radio France - Mélanie Tournadre

Déguisés, colorés, certains festivaliers ont mis le paquet pour cette édition de Musilac. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des concerts pour tous les goûts et tous les âges

La programmation très éclectique du festival aixois permet à chacun de trouver son bonheur : "il y a des ados, des anciens, plein de styles, c'est top c'est justement l'ambiance du festival" explique Florence, 53 ans, qui vient de Saint-Etienne avec son mari pour passer une bonne soirée. "Il n'y a pas d'âge spécifique pour écouter de la bonne musique".

Concert d'Eagle-Eye Cherry ce jeudi soir à Musilac. © Radio France - Mélanie Tournadre

Beaucoup de monde pour le concert du rappeur marseillais SCH

"On attend depuis midi pour SCH" crie ce fan du rappeur marseillais. "Il devait venir mais avec le covid ce n'était pas possible, on est trop content de le voir ici, sa musique est folle, l'ambiance aussi, le personnage, sa coupe de cheveux est incroyable, on adore SCH" explique Alexandre qui vient de Saint-Julien-en-Genevois.

Concert ce jeudi soir du rappeur marseillais SCH à Musilac. © Radio France - Mélanie Tournadre

Beaucoup d'impatience avant le concert du rappeur marseillais SCH. © Radio France - Mélanie Tournadre

Certains fans sont venus en kimono en référence à leur idole, le rappeur SCH. © Radio France - Mélanie Tournadre