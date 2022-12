EN IMAGES - Nantes : à quelques jours de Noël, des cadeaux pour les plus démunis

A quelques jours de Noël, une belle initiative se tient à Nantes pour aider les plus démunis. Pour sa troisième édition de son opération "Noël dans la rue", dans le cadre du projet plus large "l'Hiver ensemble", l'association nantaise "Dansez sur vos murs" offre ce mercredi soir des cadeaux aux personnes dans le besoin. La distribution a lieu sous les halles de Talensac à Nantes de 18h30 à 20h30, ce mercredi 21 décembre 2022.

La quasi-totalité du matériel utilisé par ces bénévoles est du matériel de récupération © Radio France - Léonie Cornet

Les cadeaux sont emballés avec du papier peint à la main par des bénévoles. Une grande nappe en papier blanc étalée par terre et les mains couvertes de peinture, Suzanne, 13 ans, dessine des étoiles, des cœurs et des sapins de toutes les couleurs. "Je me laisse emporter par mon imagination, confie-t-elle avec un grand sourire. Ca me plait beaucoup, ça détend, et on sait que ça va à des gens qui sont dans le besoin, pour donner de la joie et de l'espérance."

"Noël, ce n'est pas que consommer" Mathilde, bénévole

A côté d'elle, Mathilde, sa maman, la regarde faire, attendrie. "En tant que parent, on ne véhicule pas que la notion de consommation à Noël, confie-t-elle. L'esprit de Noël, c'est penser à l'autre et faire de petites attentions, se rendre compte de la chance qu'on a de vivre en France et d'être au chaud. Ce que j'aime aussi avec cette association, c'est qu'elle a un côté joyeux, avec énormément de partage."

Une quinzaine de bénévoles participent à cet atelier rue de Savenay, à Nantes, ce mardi. © Radio France - Léonie Cornet

"Je vois un bout de gomme ici, ça peut servir de tampon, lance Margot, plasticienne et scénographe qui anime l'atelier. Tout les paquets sont faits (ou presque) avec des matériaux de récupération. "L'idée, c'est d'avoir un papier cadeau qui soit un peu plus écolo que du papier cadeau classique, qui est brillant et dont la matière se recycle très mal. C'est aussi plus sympa de peindre soi-même le papier plutôt que simplement emballer les cadeaux. On transmet des techniques, et en même temps les gens nous aident à emballer les cadeaux."

Thé, bougies et chocolats

Mais alors qu'y aura-t-il dans ces cadeaux ? "Des gâteaux faits maison, des bougies, du thé et des chocolats" répond Agnès Gatelet, la fondatrice de l'association. L'an dernier, 250 cadeaux ont été distribués par l'association "Dansez sur vos murs" de Nantes. Cela devrait être 150 cette année. L'association "Dansez sur vos murs" a été crée en janvier 2018. Elle compte 45 adhérents et plus d'une centaine de bénévoles.