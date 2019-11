EN IMAGES - Nantes : la restauration de la basilique Saint-Donatien progresse, fin des travaux en mars 2021

Les travaux avancent à la basilique Saint-Donatien de Nantes, qui avait été ravagée par un incendie en juin 2015. La restauration de la façade est finie et les reconstructions - à l'identique - des voûtes, de la charpente et de la toiture sont presque achevées.

Nantes, France

La façade est enfin visible, mais il reste encore beaucoup de travail aux dizaines d'ouvriers et artisans présents chaque jour sur le lieu du chantier. "Nous sommes à mi-parcours" a annoncé la maire de Nantes, Johanna Rolland, qui a participé à une visite, ce mardi 26 novembre. Les travaux doivent s'achever dans plus de deux ans, en mars 2021.

30 mois de travaux, 11 entreprises

Avant de démarrer les travaux de reconstruction, il a fallu sécuriser l'édifice, qui était fragilisé. Cette première phase a duré un an et demi, entre octobre 2015 et avril 2017. Ensuite, à partir de septembre 2017, la rénovation a pu débuter.

Plusieurs entreprises travaillent à l'intérieur de l'édifice, et notamment des verriers qui s'occupent des 350 vitraux. © Maxppp - Franck Dubray

La restauration de la façade vient de s'achever, les échafaudages ont été retirés. À l'extérieur, sur les côtés du bâtiment, et à l'intérieur ils sont toujours présents car il reste du boulot. Parmi les travaux en cours, le remplacement ou la réparation des vitraux. Il y en a 350.

La toiture presque achevée

L'incendie l'avait totalement détruite. La toiture est désormais quasiment terminée. La charpente est fini, les couvreurs s'activent désormais pour poser les 70 000 ardoises nécessaires.

La charpente est comme neuve. © Maxppp - Franck Dubray

Il y a 2 000 m² de toitures à couvrir. © Maxppp - Franck Dubray

La première phase a coûté 3,4 millions d'euros ; la seconde 9,6 millions d'euros.