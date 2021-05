EN IMAGES - Nantes : plus de 600 manifestants appellent à "libérer la Palestine"

Les bourrasques de vent et les nuages denses au-dessus du centre-ville de Nantes n'ont pas découragé les défenseurs de la cause palestinienne. Plus de 600 personnes se sont rassemblées, dans le calme, ce samedi après-midi à l'angle du cours des 50 Otages et de la rue d'Orléans. De nombreuses pancartes "Palestinien Lives Matter" en référence au mouvement "Black Lives Matter", "Que fait la France", "Stop colonisation" et drapeaux palestiniens se sont dressés dans le ciel de la Cité des Ducs au rythme de "Libérez la Palestine", ou encore "Israël assassin".

Un rassemblement "déterminé"

Si dans et autour de la Bande de Gaza, l'escalade militaire entre Israël et le Hamas est décrite comme inédite depuis 2014, à 3.500 kilomètres de là, les Nantais présents se sont donnés rendez-vous dans le calme. "On est déterminé et organisé", lance un porte-parole. "C’est un crime d’apartheid dénoncé par l'ONU, déclare le président de l’Association France Palestine solidarité 44, Pierre Leparoux. Le peuple palestinien résiste mais il est en danger. La communauté internationale, dont le gouvernement français, ferme les yeux." Au contraire des milliers de personnes qui se sont rassemblées dans plusieurs villes de l'hexagone dont Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Lille, Metz ou Saint-Etienne.

Des milliers de personnes ont manifesté, ce samedi, à Nantes, Rennes, Paris, Marseille, Lyon ou encore Bordeaux en soutien aux Palestiniens. © Radio France - Florian Cazzola