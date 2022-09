EN IMAGES - Nantes : un nouveau pont Anne de Bretagne XXL pour accueillir trams, vélos et piétons

Le projet de transformation du Pont Anne de Bretagne, à Nantes, devient beaucoup plus concret. La métropole a dévoilé, ce mardi, les premières images d'un ouvrage large de 53 mètres sur lequel "75% de l'espace sera dédié aux piétons, vélos et transports en commun", assure Johanna Rolland.

"C'est un projet majeur qui changera l'image de Nantes pour les prochaines décennies", assure Johanna Rolland. Présenté ce mardi, le futur pont Anne de Bretagne fera, sans surprise, la part belle aux mobilités douces. Large de 53 mètres, en moyenne, "trois fois plus qu'aujourd'hui", précise la présidente de la Métropole, les trois-quarts de la superficie de l'ouvrage seront dédiés aux piétons, vélos et transports en commun avec deux pistes cyclables sécurisées et une place centrale où sera installé un Belvédère. Le début du chantier est programmé à la fin de l'année 2024.

L'ambition de créer "un corridor écologique"

Après un an de discussions et "une centaine d'heures de réunions" dixit une membre du panel citoyen, élus, concepteur et architecte, ont acté le maintien du pont actuel. "Le démolir aurait été extrêmement dommage, confirme Dietmar Feichtinger, architecte du projet. Mais on a eu l'idée de l'abaisser pour le rendre plus plat et faciliter les connexions." Et au passage, éviter la démolition et le transport de 4.800 tonnes de béton. En parallèle, un nouvel ouvrage sera associé pour permettre l'extension de ce franchissement stratégique de la Loire.

Nous voulions un pont emblématique de Nantes, esthétique et de couleur claire.

"La structure métallique viendra par le fleuve et non pas sur la route, complète la première édile de la Cité des ducs. Et on a opté pour des matériaux durables et bas carbone avec du bois. Nous avons voulu un pont nature." Quelque 1.270 mètres carrés végétalisés, plus exactement, soit 18% de la surface future de "ces deux ponts reliés par un joint", détaille Dietmar Feichtinger. "Ca sera un corridor écologique, un pont inclusif, accessible à tous et à tous les modes de déplacements.", promet Johanna Rolland.

Une place sera construite sur le futur pont Anne de Bretagne, à Nantes. - Dietmar Feichtinger Architectes

Un futur "espace public" estimé à 60 millions d'euros

Inauguré dans les années 70, l'actuel pont Anne de Bretagne avait été pensé avant tout pour permettre aux véhicules d'accéder ou sortir de l'Île de Nantes. "Il apparait clair pour nous qu'il n'est plus adapté aujourd'hui", balaye la présidente de la métropole. "En ce qui nous concerne, nous voulions un pont emblématique de Nantes, esthétique et de couleur claire, confie Céline Mousset, membre du panel citoyen. Et surtout un pont extrêmement faciles d'accès pour accueillir tout le monde." Entendez par là, poussettes, personnes âgées, à mobilité réduite, etc.

On voulait que ce soit un lieu où on va se poser, contempler le paysage, fêter son anniversaire.

Avec un mot d'ordre partagé par tous les acteurs présents, lors de la présentation du projet, à la Maison de la mer Daniel-Guilard, sur le quai de la Fosse : "Ce pont sera un futur espace public". "On voulait que ce soit un lieu où on va se poser, contempler le paysage, fêter son anniversaire, ajoute l'architecte. Et surtout on a travaillé la lumière pour éviter les pollutions lumineuses." Empruntable pendant toute la durée des travaux, estimés jusqu'en 2027, ce projet est également déjà budgété : ce sera 50 millions d'euros,"60 toutes taxes comprises", complète Bertrand Affilé, vice-président de la métropole. Depuis un an, le coût n'a donc pas été revu à la hausse car le maire de Saint-Herblain l'assure : "les coûts intègrent les aléas". Une déclaration qui résonne, quelques jours après l'abandon du projet d'Arbre aux Hérons.