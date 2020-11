EN IMAGES - La collection d'un Nantais, 650 objets liés à l'opium, vendue aux enchères

La collection du Nantais Christian Fouanon, passionné par l'univers de l'opium, est vendue ce vendredi 20 et samedi 21 novembre à Salorges Enchères. Sont attendus des acheteurs du monde entier.

Cette pipe à opium est certainement l'article qui se vendra le plus cher lors de la vente aux enchères.

C'est la collection d'une vie ; celle des Christian Fouanon, médecin nantais disparu l'année dernière, passionné par le monde de l'opium. Ces 650 objets, vendus ce vendredi 20 et samedi 21 novembre à Salorges Enchères, à Nantes, sont convoités par des collectionneurs du monde entier.

Et pourtant, il n'a jamais fumé d'opium !

- Alexandre Kaczorowski, administrateur des ventes à Salorges Enchères

La passion de ce collectionneur nantais a démarré très tôt. "Vers 16 ans, une personne de sa famille lui avait offert une pipe à eau, raconte Alexandre Kaczorowski, administrateur des ventes à Salorges Enchères. Il a pris contact avec un marchand nantais qui lui a vendu des pipes à opium et de fil en aiguille il a constitué cette collection conséquente et diversifiée. Et il n'a jamais fumé d'opium !"

Découvrez la collection en images

Un tableau représentant un affrontement lors de la Guerre de l'opium. © Radio France - Paul Sertillanges

L'appui-nuque était un accessoire utilisé par les fumeurs. © Radio France - Paul Sertillanges

Des photos de fumeurs d'opium. © Radio France - Paul Sertillanges

Des dizaines de pipes à opium sont proposées à la vente. © Radio France - Paul Sertillanges