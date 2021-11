EN IMAGES : Odyssea rassemble 11.000 coureurs contre le cancer du sein à Nantes

Plus de 11.000 coureurs étaient présents ce dimanche matin pour la 19ème édition de la course Odyssea à Nantes.

Une vague rose dans les rues de Nantes. C'était la 19e édition d'Odyssea, ce dimanche, une course qui a pour but de sensibiliser au cancer du sein. Plus de 11.000 coureurs étaient présents ce dimanche matin, sous quelques gouttes, pour se tester sur les différentes distances. Les organisateurs annoncent avoir réussi à récolter 82.000 euros.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette maladie touche une femme sur neuf. Après le mois d'octobre rose, cet événement est une nouvelle occasion de sensibiliser sur cette question. Plusieurs parcours étaient proposés pour s'adapter à tous les niveaux, de 1 jusqu'à 10 kilomètres. L'argent récolté est à destination de quatre associations : l'Institut de cancérologie de l'Ouest, la Ligue contre le cancer 44, Madame S et Ma Parenthèse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une course en famille

Parmi les milliers de participants sur le 5 kilomètres, Emmanuelle a couru avec sa fille Noélie. "Le cancer du sein, tout le monde est concerné, estime Emmanuelle, elle-même touchée par la maladie il y a six ans. Cette vague rose permet de se dire qu'on ne lâche rien, il faut continuer à soutenir la recherche et rester mobilisé contre le cancer du sein." "Quand maman était malade c'était difficile, on restait souvent à la maison, raconte Noélie. De sire dire qu'on peut peut faire des choses et courir, c'est sympa."