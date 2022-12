EN IMAGES - "On vient surtout pour manger" : le marché de Noël de Périgueux fait le plein pour l'ouverture

"On vient surtout pour manger" : Liliane et Sophie disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas, en ce premier jour du marché de Noël de Périgueux sur le cours Montaigne. Au sol, des grands tapis bleu courent le long des chalets, des lumières scintillent dans les sapins et les arbres, le thème de cette année : "Noël sous les étoiles".

ⓘ Publicité

L'entrée du marché de Noël de Périgueux. © Radio France - M. B.

Des odeurs de raclette, de gaufres au Nutella et autres effluves d'épices à vin chaud s'échappent des chalets. Ca tombe bien, c'était l'objectif de Delphine Labails, la maire de la ville, venue inaugurer le marché : "C'était notre exigence, n'avoir que des produits locaux du Périgord, parce que Périgueux est la capitale de la gourmandise".

Le bretzel beignet, idéal quand les températures baissent © Radio France - M. B.

Le Père Noël accueille les enfants dans sa cahutte, juste à côté d'une boite au lettres pour la liste des cadeaux. © Radio France - M. B.

Andy et sa barbe à papa © Radio France - M. B.

La queue devant les bulles de Noël

Tout le monde ? Les adultes en tout cas. Parce que les enfants sont là pour autre chose. Le Père Noël en personne fait une entrée fracassante au milieu d'une foule d'enfants, avant de s'installer sur son fauteuil dans une petite cahutte pour les recevoir un à un. Les ados, eux, attendaient surtout la patinoire : "C'est le seul truc à faire à Périgueux l'hiver", sourit une lycéenne de 16 ans, patins aux pieds.

Les parents et leurs enfants font la queue devant les bulles de Noël, qui ont de nouvelles décorations cette année. © Radio France - M. B.

A l'intérieur des bulles de Noël © Radio France - M. B.

A l'intérieur des bulles de Noël, un ours blanc articulé de deux mètres de haut © Radio France - M. B.

Derrière le manège, place André Maurois, les bulles de Noël sont de retour comme en 2021, rempli de neige artificielle et d'automates. Des parents font la queue, en tenant la main des enfants pour entrer. A l'intérieur, un énorme ours remue les pattes, une licorne fait des mouvements mécaniques, quelques faons également. Dehors, des comédiens tout habillés de blanc sur des échasses font écarquiller les yeux des enfants. Et leur grand-mère aussi : "J'ai beau avoir 68 ans, c'est toujours magique comme période de l'année. J'aime toujours autant Noël".

Des spectacles ont lieu autour du marché © Radio France - M. B.