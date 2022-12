EN IMAGES - Opération de contrôle des douanes avant Noël au centre de tri postal en Dordogne

Le douanier Sébastien a choisi un beau cadeau sur le tapis roulant. Il le découpe délicatement au cutter et inspecte le paquet : c'est une paire de baskets Nike, et ça sent la colle. "L'étiquette est montée à l'envers, le produit n'est pas authentique", dit-il. Des paquets comme celui-ci, on en trouve quelques-uns ces derniers temps. A dix jours de Noël, c'est la course au centre de tri postal de Marsac. Il transite jusqu'à 24.000 colis chaque jour, c'est trois fois plus que d'ordinaire.

Contrefaçons et jouets non conformes

Les agents choisissent les paquets au hasard, ou parce qu'ils attirent leur œil avisé. Une adresse d'expédition étrangère, un cadeau emballé dans du carton réutilisé, scotché plusieurs fois, ou de couleur jaune, et c'est la fouille quasi-assurée. "En ce moment, on tombe plutôt sur des chocolats ou des petits trains", sourit un douanier. Mais il faut être vigilant, explique le chef divisionnaire Eric Gerber. "On peut trouver des peluches avec des yeux que les enfants peuvent détacher et s'étouffer avec. Des marchandises qui sont contraires aux règles de protection du consommateur et qui peuvent être dangereuses pour les enfants", dit-il.

A chaque fois, c'est un peu la surprise. On peut tomber sur n'importe quoi : des poupées, du saucisson, des vêtements de marque, un grille-pain... Et même des cadeaux encore plus étranges. "On peut aussi avoir des animaux morts, des chèvres des choses comme ça, des armes aussi", assure le douanier Sébastien. "Certaines personnes malhonnêtes se disent que peut-être pendant les fêtes il y a moins de contrôles, mais ce n'est pas le cas", ajoute-t-il.

Il y a aussi la drogue, et le tabac. Mais pour ça, pas de contrôle aléatoire. Le chien Opco a un bon flair, il marche sur le tapis roulant à la recherche des produits interdits.

Les agents peuvent choisir au hasard, ou en fonction de l'adresse de l'expéditeur ou de l'apparence du paquet. © Radio France - Jeanne de Butler

Ici, une fausse paire de baskets Nike. © Radio France - Jeanne de Butler

Le centre traite jusqu'à 24.000 colis par jour pendant la période des fêtes. © Radio France - Jeanne de Butler