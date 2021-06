EN IMAGES - Oradour-sur-Glane : la relève se prépare pour perpétuer les souvenirs du village martyre

Ce jeudi Oradour-sur-Glane a renoué avec la traditionnelle procession sur les lieux de mémoire et dans les ruines du village martyre, pour commémorer les 77 ans du massacre de 643 habitants par la SS Das Reich, le 10 juin 1944. Pour la deuxième année consécutive le nombre de participant était limité, en raison du contexte sanitaire, mais la cérémonie s'est déroulée presque comme d'habitude. Quelques enfants ont même pu y participer, afin de poursuivre le devoir de mémoire.

Une minute de silence a également été respectée devant le monument aux morts des deux guerres, où une gerbe de fleurs a aussi été déposée. © Radio France - Nathalie Col

Le cortège d'environ 200 personnes était composé de familles de victimes, d'élus et de personnalités comme Robert Hébras, le dernier survivant du massacre. Camille Senon, qui y avait échappé de peu, a aussi tenu à venir rendre hommage aux victimes.

La procession a lentement fait le tour des ruines du village martyre d'Oradour-sur-Glane, où 643 enfants, femmes et hommes ont été massacrées par la SS Das Reich le 10 juin 1944. © Radio France - Nathalie Col

Chaque lieu de mémoire a été visité ce jeudi, notamment l'ancienne église d'Oradour-sur-Glane où les femmes et les enfants du village ont été enfermés par les Nazis, qui ont ensuite mis le feu à l'édifice.

Moment de recueillement dans l'ancienne église d'Oradour-sur-Glane, incendiée par les Nazis alors que les femmes et enfants du village y avaient été enfermés. © Radio France - Nathalie Col

Sur la place du champ de foire, où la population a été rassemblée avant le massacre, Robert Hébras a demandé une nouvelle minute de silence. "Ils ne savaient pas ce qui les attendait" a rappelé le dernier survivant du massacre.

Robert Hébras et sa petite-fille Agathe : "Aujourd'hui il me transmet le flambeau pour que ce drame ne tombe pas dans l'oubli." © Radio France - Nathalie Col

Aux côtés de Robert Hébras 96 ans, se tient sa petite-fille Agathe. Une présence réconfortante à plus d'un titre. "Je pense qu'elle reprendra le flambeau. Pour moi c'est important, parce que si personne ne poursuit la mémoire, elle tombera dans l'oubli." La jeune femme de 28 ans, qui est née quand Robert Hébras a commencé à témoigner et qui a grandit en écoutant ses souvenirs, c'est une évidence. Elle témoignera à sa manière et pas par obligation précise-t-elle.

"J'ai assisté à sa naissance de témoin, dans les années 90. Il ne m'oblige pas à l'écouter, mais j'ai envie d'être ici, c'est naturel. Aujourd'hui il me transmet le flambeau." Elle s'engage donc à perpétuer ses souvenirs, pour que les ruines d'Oradour ne deviennent pas de simples monuments historiques et qu'ils conservent une âme, même lorsque tous les témoins directs auront disparu.

Les associations d'anciens combattants sont toujours fidèles aux commémorations du massacre d'Oradour-sur-Glane. © Radio France - Nathalie Col

Dans les rangs des enfants, qui ont assisté à une leçon d'histoire grandeur nature, il y a aussi beaucoup d'émotion. "C'était triste" réagit Alyson 10 ans, particulièrement choquée en découvrant "la mort d'un enfant de 12 jours" dans ce massacre. Hugo, ajoute : "On pense aux morts pour faire passer le message qu'il faut protéger les gens." Avec leurs camarades, ces écoliers ont aussi la volonté de continuer à faire vivre la mémoire de ce drame. Ils s'en font plus que jamais un devoir.