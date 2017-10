EN IMAGES - Ouverture du Laval Virtual Center, la première structure mondiale dédiée à la réalité virtuelle et augmentée

Le Laval Virtual Center, le temple de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, est opérationnel. Il a ouvert ses portes ce jeudi 5 octobre.

C'est un bâtiment de 3.200 mètres carrés près de la Technopole, à la sortie de Laval, en direction de Mayenne. Cette structure est la première du genre au niveau international avec l'ambition de devenir une référence dans les nouvelles technologies et l'innovation.

L'agora du Laval Virtual Center © Radio France

Une structure qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde

Le Laval Virtual Center accueille le centre de recherche autour de de la réalité augmentée et virtuelle "Clarté", l'école nationale supérieure d'arts et métiers de la Mayenne et toute l'équipe de Laval Virtual.

VIDÉO inauguration du #LavalVirtualCenter bâtiment dédié à la réalité virtuelle et augmentée #innovation#Mayennepic.twitter.com/xEvtu7W20y — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 5, 2017

Laurent Chrétien est le directeur du Laval Virtual Center détailles les ambitions de la structure : "ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde et nous sommes très fiers que ça se passe ici. Et on est déjà sollicité pour voir comment répliquer un tel bâtiment dans d'autres lieux en France et à l'étranger. Le Laval Virtual Center sert, d'une part, à rendre permanente la visibilité de notre département, au niveau international, dans l'expertise de la réalité virtuelle et augmentée. Et d'autre part ça sert au développement économique afin de séduire les entreprises qui ont encore du mal à venir coopérer avec les acteurs de la réalité virtuelle. L'ambition du bâtiment répond à, à peu près, toutes les problématiques que peuvent se poser des porteurs de projets".