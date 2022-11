EN IMAGES - Paro, le robot phoque au chevet des résidents de l'Ehpad de Flamanville

On dirait une simple peluche blanche. Mais qu'on ne s'y trompe pas : le phoque Paro est surtout un robot émotionnel. A l'aide de 12 capteurs, il est capable de bouger et d'interagir avec les 65 résidents de l'Ehpad de Flamanville, qu'il a rejoints depuis un mois.

Un effet apaisant sur les résidents

"Il pèse 2,5kg et mesure 57cm, un beau bébé !", sourit Valérie Cihelka, la directrice de l'établissement qui a pu se l'offrir grâce à un appel à projets. Dès que les résidents l'ont dans les bras, ils se mettent à lui parler, lui disent qu'il est doux et qu'il a de grands yeux.

Paro ressemble à une grosse peluche de phoque. © Radio France - Chloé Martin

"On l'utilise surtout le soir pour apaiser les résidents. C'est un véritable outil thérapeutique", explique la directrice. "Cela nous permet d'entrer en communication autrement avec eux", constate de son côté Christelle Ressencourt, animatrice à l'Ehpad et formée au robot. "Ça libère la parole, ça réveille de bons souvenirs."

Les résidents regardent et parlent à Paro comme si c'était un vrai animal. © Radio France - Chloé Martin

Une autre manière de communiquer

Le robot permet aussi de capter plus facilement l'attention des personnes qui ne parlent plus. "Il y a un petit sourire qui se dessine, les doigts qui courent dans la fourrure. Je parle à cette personne et le retour se fait par le biais de l'animal", a-t-elle remarqué.

Tous les résidents l'ont déjà adopté. Jusqu'à en vouloir un chacun dans leur chambre.

