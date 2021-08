EN IMAGES - Pass sanitaire : plus de 2.000 personnes dans les rues de Besançon pour la cinquième manifestation

Ce samedi 14 août, pour le cinquième week-end de manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, plus de 2.000 personnes sont descendues dans la rue à Besançon.

La chaleur n'a pas découragé les manifestants ce samedi 14 août à Besançon. Environ 2.400 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale : un nombre à peu près équivalent à la semaine dernière.

C'était la cinquième manifestation d'affilée, mais la première depuis l'extension du pass sanitaire aux bars, restaurants et cafés notamment.

Parmi les manifestants, beaucoup racontent que cela ne les dérange pas de ne plus s'accorder ces loisirs. Même Eric, directeur d'un centre de vacances pour adultes handicapés, en vacances à Besançon.

On trouve une alternative à tout ce qui nous oblige à être contrôlés.

"On va faire des courses, on trouve des petits coins sympas... c'est une autre vie et ça nous permet de remettre en question notre consommation" sourit-il, optimiste.

Une autre manifestante, juriste, assure qu'elle ne se laissera pas influencer par l'obligation d'un pass pour aller au restaurant. "En droit, le consentement doit être libre et éclairé. Libre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être effectué sous une contrainte ou une menace, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui pensent que pour aller au resto, ils sont obligés de se faire vacciner."

Une des pancartes de la manifestation de ce 14 août à Besançon. © Radio France - Marie Dorcet

Dans le cortège, Annette, une allemande habitant à besançon depuis 10 ans se dit optimiste sur les conséquences des manifestations. "J'adore les musées, j'y ai beaucoup réfléchi, mais je résiste : c'est un grand sacrifice, mais je ne veux pas sacrifier ma santé".

Annette a détourné cette célèbre image de Gainsbourg à l'occasion de la manifestation. © Radio France - Marie Dorcet

Pour obtenir un pass sanitaire, il y a une autre alternative au vaccin, le test PCR négatif de moins de 72 heures. Une option que Richard avait choisie jusqu'à présent, mais décide de refuser depuis que le gouvernement a annoncé la fin de la gratuité de ces tests à la rentrée. "Ça veut dire que des gens comme moi, qui depuis un an et demi respectent les gestes barrières, portent un masque, ont réduit leur cercle de relations et utilisent du gel vont être pénalisés. Pour moi, aujourd'hui, être sans pass sanitaire, c'est comme être sans papier".

Dans le cortège, certains sont venus en famille. © Radio France - Marie Dorcet