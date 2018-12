EN IMAGES. Pau : Gilets jaunes et forces de l'ordre face à face

Près d'un millier de gilets jaunes et les forces de l'ordre se sont faits face devant la mairie de Pau, vers 18h30 samedi soir. Pas d'affrontements, mais quelques dégradations sur la façade de l'Hôtel de ville.

Les gilets jaunes et les forces de l'ordre se sont fait face pendant plus d'une heure, rue Saint-Louis, sans s'affronter physiquement.

Pau, France

Plus d'une heure de face à face, sans heurts, devant la mairie de Pau, entre gilets jaunes et forces de l'ordre samedi soir. Près d'un millier de manifestants se sont retrouvés, d'abord place Clemenceau, avant de rejoindre la mairie.

Plusieurs centaines de #GiletsJaunes devant la mairie de Pau. L'inauguration du jardin enchanté place Royale annulée pic.twitter.com/h09z3GxPQC — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) December 1, 2018

Une dizaine de gilets jaunes ont tentés de forcer le portail de l'Hôtel de ville, sans succès. Il y a également eu des jets de terre et de pierres sur la façade.

Les #GiletsJaunes tentent de forcer le portail. Jets de terre et de pierres sur l'entrée de la mairie de Pau pic.twitter.com/PNGAzR88oY — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) December 1, 2018

Plusieurs actions symboliques aussi : des tags "Macron démission" sur l'entrée ou encore une photo du président de la République brûlée.

Une photo d'Emmanuel Macron est brûlée devant la mairie de Pau #GiletsJaunespic.twitter.com/YMCOlWEsfo — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) December 1, 2018

Les forces de l'ordre sont arrivés pour faire barrage dans la rue Saint-Louis, et protéger la sortie du personnel de la mairie. Plusieurs gilets jaunes ont alors quitté le cortège pour se désolidariser des dégradations faîtes sur la mairie. Sur proposition des gilets jaunes, les policiers et gendarmes ont enlevés leurs casques. Ils les ont très vite remis alors qu'un œuf a été jeté sur la première ligne de policiers, rendant la situation d'autant plus tendue.

Les policiers et gendarmes enlèvent leurs casques sous les applaudissements des #GiletsJaunes. Un jet de projectile et retour à la case départ dans les négociations pic.twitter.com/2WTZWntI0W — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) December 1, 2018

Par ailleurs l'inauguration du "Jardin Enchanté" place Royale, qui devait avoir lieu à 18h a été annulée. Les derniers gilets jaunes se sont dispersés dans le calme vers 19h45.