EN IMAGES - Plus d'un millier de personnes à Grenoble contre le projet de loi de "sécurité globale"

Plus de mille personnes, selon la police, se sont rassemblées à Grenoble ce samedi après-midi pour dire non au projet de loi de "sécurité globale". Beaucoup de jeunes et de pancartes. Un cortège s'est ensuite formé pour rejoindre le centre-ville.

"Ça fait longtemps qu'on a des problèmes avec les violences policières en France" clame Emma, 25 ans, présente ce samedi après-midi dans le rassemblement contre le projet de loi "sécurité globale" du gouvernement. Comme elle, plus d'un millier de personnes se sont déplacées à Grenoble pour dire non, notamment, à l'article 24 interdisant de filmer et diffuser des images de policiers et gendarmes.

Forte mobilisation ce samedi après-midi à Grenoble contre le projet de loi de "sécurité globale". © Radio France - Bastien Thomas

De nombreuses pancartes ont été fabriquées pour cette journée de mobilisation contre le projet de loi de "sécurité globale" à Grenoble. © Radio France - Bastien Thomas

Emma, 25 ans, craint qu'un sentiment d'impunité règne au sein de la police avec cette loi. © Radio France - Bastien Thomas

Un cortège s'est formé de la place de Verdun pour rejoindre le centre-ville de Grenoble. © Radio France - Bastien Thomas

La question des violences policières et l'article 24 du projet de loi de "sécurité globale" cristallise une forte opposition de la population. © Radio France - Bastien Thomas

Cette manifestante critique la "liberté d'oppression" qu'apporterait cette loi de "sécurité globale". © Radio France - Bastien Thomas