Ils sont venus de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Plus d'un millier de personnes défilent dans les rues de Dijon pour réclamer de meilleurs retraites et un meilleur système de santé. C'est leur plus grosse manifestation depuis 20 ans.

PHOTOS - Plus d'un millier de retraités manifestent à Dijon

Grand ciel bleu et colère au beau fixe. Un millier de retraité(e)s défilent ce jeudi 24 mars après-midi dans les rues de Dijon. 10 bus sont venus de tous les coins de la région Bourgogne-Franche-Comté, sans compter tous les manifestants qui viennent de Côte-d'Or. "C'est notre plus grand rassemblement depuis 20 ans" affirme la CGT21.

Les manifestants qui réclament de meilleurs pensions, un meilleur système de santé et qui rejettent l'idée d'une retraite à l'âge de 65 ans. Emmanuel Macron doit avoir les oreilles qui sifflent. Le président de la république et candidat LREM à sa propre succession est au cœur de tous les slogans. "Il y'a de la thune pour les grandes fortunes, et des miettes pour les retraites " entonnent les manifestants, qui chantent sur l'air de la "Salsa du démon" "C'est la cata, ce Macron !"

La foule au départ de la place Wilson à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Beaucoup de drapeaux rouges et quelques gilets jaunes © Radio France - Olivier Estran

"60 ans ça suffit, 65 non merci " - Un des slogans de la manifestation des retraités à Dijon

"J'ai travaillé toute ma vie dans les travaux publics. A 65 ans, je touche un peu plus que le smic et là je dois prendre un travail complémentaire pour joindre les deux bouts. Je fais donc du ramassage scolaire" assure Michel de Lons-le-Saunier (Jura) qui brandit une pancarte pour réclamer 1.500 euros nets minimum de pension pour tous

"Moi, j'ai 87 ans" explique Serge de Dijon. "Je paye 720 euros de loyer , c'est la moitié de ma pension, autant dire que je renonce à beaucoup de plaisirs. Les voyages ce n'est pas pour moi."

"Moi j'ai été mère au foyer plusieurs années pour élever mes trois enfants" précise Louisette. "Résultat à 62 ans, je n'ai droit à rien. Je dépends donc totalement de mon compagnon et je devrais attendre d'avoir 67 ans pour toucher quoi... Pfff... 600 euros ? Alors oui forcément aujourd'hui on a envie d'être entendus par tous les candidats et candidates à l'Elysée." Une délégation a été reçue en préfecture de Côte-d'Or.

La question des pensions "gelées depuis trop longtemps" © Radio France - Olivier Estran

Michel doit faire du ramassage scolaire "pour joindre les deux bouts" © Radio France - Olivier Estran

Serge, 87 ans (à gauche) et une colère intacte © Radio France - Olivier Estran