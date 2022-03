EN IMAGES - Plus d'une centaine de jeunes marchent pour le climat à Laval

Un peu plus d'une centaine de lycéens, étudiants et motivés ont marché dans les rues de Laval ce vendredi après-midi pour alarmer sur le changement climatique. Ils sont partis du square de Boston puis ont emprunté les rues de la ville, pancartes à la main et slogans en bouche. Retour en images.