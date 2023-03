EN IMAGES - Environ 1000 personnes dans les rues de Dijon pour la journée des droits des femmes

Malgré la pluie et le froid, environ 1000 personnes se sont rassemblées ce mercredi 8 mars place Wilson à Dijon, pour une manifestation féministe à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. A l'organisation : plusieurs collectifs, associations et syndicats. Un moment pour rappeler les inégalités et les violences que subissent les femmes mais aussi pour rappeler que le mouvement ne soit pas se limiter qu'à une seule date.

"Il faut que les gens prennent conscience de toutes les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes dans leur quotidien. Je pense qu'on devrait en parler à l'école, au collège, au lycée et aussi sur les réseaux sociaux tout au long de l'année", confie Solène, étudiante de 21 ans dans le cortège.

La manifestation féministe en images

Avant le départ du cortège, les syndicats et associations prennent la parole place Wilson à Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des messages forts étaient inscrits sur les pancartes des manifestants © Radio France - Charlotte Schuhmacher

