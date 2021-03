EN IMAGES - Plus de 12 tonnes de déchets ramassés par des citoyens dans les rues de la Métropole d'Orléans

Gros nettoyage de printemps dans les rues de la Métropole d'Orléans ! Le collectif Orléans Zéro Plastique organisait ce week-end une opération d'ampleur : des ramassages de déchets dans les 22 communes de la Métropole. Au total près de 43 000 litres de détritus - 42 700 précisément - ont été ramassés, soit 12,8 tonnes, à Fleury Les Aubrais, Orléans, Bou, Combleux, Saran ou encore Ormes.

L'opération a mobilisé 650 personnes, des citoyens mais aussi des élus, comme la députée La République en Marche du Loiret, Caroline Janvier, à Ormes ce dimanche matin, aux côtés d'une cinquantaine d'habitants de la commune.

La députée LREM du Loiret, Caroline Janvier (à droite), a elle aussi participé au ramassage des déchets dans les rues d'Ormes ce dimanche © Radio France - Marine Protais

Petits et grands citoyens, armés de gants, sacs poubelles et pinces, sont partis vers 11 heures du complexe sportif des plantes pour arpenter les rues d'Ormes.

De nombreuses familles ont participé à l'opération de nettoyage des rues d'Ormes © Radio France - Marine Protais

L'ennemi numéro un : les mégots

Zoé, 10 ans, et Chloé, 11 ans et demi, ont fouillé les moindres recoins autour du cimetière et des terrains de tennis, à la recherche de déchets laissés à l'abandon. "Il y a tout et n'importe quoi ! Y'a des tickets de caisse !" Chloé est écœurée par les déchets qu'elle trouve dans les buissons. Elle a même trouvé des ceintures en cuir, des sachets en plastique et surtout, beaucoup de mégots.

Zoé et Chloé, deux copines d'une dizaine d'années, ont sillonné les trottoirs d'Ormes. © Radio France - Marine Protais

Les mégots sont aussi la principale découverte aussi d'Owen, 9 ans, au bord de la Nationale. "Maman, j'ai compté 148 mégots !", s'exclame le petit garçon.

Owen, 9 ans, participe à son premier ramassage de déchets dans la commune, avec ses soeurs et ses parents © Radio France - Marine Protais

J'aime pas ramasser ça, ça me brise le cœur. Ça pollue l'air, les animaux en meurent, ça va dans l'eau, ça va dans les égouts... et c'est pas bien. - Owen, 9 ans

500 kilos de déchets ramassés en une heure

Quelques mètres plus loin, Farid, 63 ans, fait cavalier seul. Il a rempli un sac poubelle en moins d'une heure. Au total, en une heure, 2 500 litres de déchets ont été ramassés, soit 500 kilos.

Farid, 63 ans, a rempli son sac poubelle en moins d'une heure © Radio France - Marine Protais

Bien sûr, Elouan Sivilier, cofondateur d'Orléans Zéro Plastique, préférerait qu'il n'y ait pas besoin d'organiser ce genre d'événements. Mais il se réjouit de l'engouement que suscite l'opération et du nombre de participants qui ont répondu présents.

Elouan Sivilier (à droite), cofondateur d'Orléans Zéro Plastique, salue la mobilisation des citoyens © Radio France - Marine Protais

Ces ramassages, ces Clean Walks, comme on les appelle, sont très importants parce qu'ils permettent de sensibiliser. Tant qu'on en n'a pas fait un, on ne réalise pas les dégâts qu'on laisse sur la planète. - Elouan Sivilier, cofondateur d'Orléans Zéro Plastique

A l'issue de ces deux jours de mobilisation, 3 000 bouteilles en verre ont pu être triées. Le reste des déchets sera probablement brûlés. Parmi eux, un tas d'objets insolites : des scooters, un extincteur, un overboard, des téléphones portables, des préservatifs, des paquets de chips ou de cigarettes, ou encore un radeau en plastique.

En une heure, 2 500 litres de déchets ont été ramassés à Ormes. © Radio France - Marine Protais

Le collectif Orléans Zéro Plastique envisage d'organiser de nouvelles opérations de ramassage de ce type à chaque saison, soit quatre fois par an.