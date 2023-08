EN IMAGES - Plus de 20 000 pèlerins réunis à Lourdes pour fêter l'Assomption

Ce mardi 15 août 2023, la fête de l’Assomption de la Vierge Marie a été célébrée à Lourdes par plus de 20 000 pèlerins réunis dans le sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes . Une fréquentation équivalente à celles observées avant le Covid. Une très bonne nouvelle, pour les organisateurs du pèlerinage , qui ne s'attendaient pas à retrouver une telle affluence aussi rapidement. Le pèlerinage national du mois d’août a fêté cette année ses 150 ans.

Avant la grande messe de l’Assomption, ce mardi à 10h, France Bleu Béarn Bigorre a suivi les préparatifs matinaux de cette journée de ferveur religieuse au sein de l'accueil Saint-Frai de Lourdes , l'une des maisons médicalisées qui accueille les pèlerins malades, handicapés ou très âgés.

Les préparatifs auprès des malades et des bénévoles

Ça a commencé alors qu'il faisait encore nuit, à 6h30, avec un temps de prière des hospitaliers. Ce sont les pèlerins bénévoles qui s'occupent des malades, de leur lever à leur coucher. Après ce rassemblement dans le hall extérieur de l'accueil Saint-Frai, lui-même situé dans le centre de Lourdes, à deux pas du sanctuaire, les hospitaliers sont montés réveiller les malades en chantant un "Je vous salue Marie".

Les hospitaliers récitent un "Je vous salue Marie" avant d'aller réveiller les malades à l'accueil Saint-Frai de Lourdes © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Les quatre étages de l’accueil Saint-Frai de Lourdes, où les hospitaliers s’apprêtent à réveiller les malades après une autre prière par équipes © Radio France - Marie-Astrid Guégan

De précieux rituels : prière, réveil, petit-déjeuner, messe

Après le petit-déjeuner, ce sont les brancardiers qui prennent le relais auprès des malades. Ce sont souvent des bénévoles plus jeunes que les hospitaliers car ils peuvent s'engager dès 15 ans, contre 18 ans pour les hospitaliers. Les brancardiers conduisent les malades et les personnes handicapées partout où ceux-ci le souhaitent toute la journée. Et en ce 15 août, tout le monde se presse en direction de la prairie du sanctuaire pour le début de la grande messe de l'Assomption.

Marie, Albane et Sylvie autour d’un bon café et de quelques tartines beurre confiture avant la messe du 15 août à Lourdes © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Côme et Côme, deux brancardiers à Lourdes, avec leur responsable d’étage, Christophe © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Marée bleue dans les rues de Lourdes : les malades conduits par leurs brancardiers se dirigent tous vers le sanctuaire pour la grande messe de l’Assomption © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Une messe pour des pèlerins du monde entier

L'introduction en préambule de la messe, tout comme les lectures d'extraits de textes religieux, ont été déclinées en plusieurs langues. Une interprète en langue des signes se chargeait également de traduire les chants pour les personnes sourdes et malentendantes. Un message du pape François a été lu à l'assemblée de 20 000 fidèles, dont environ 5 000 participants au pèlerinage national et 550 malades. Le pape fait part "de sa gratitude, de sa prière et de son encouragement" envers les catholiques "réunis pour cet événement sacré".

300 prêtres étaient présents pour cette grande messe de l'Assomption célébrée sur la prairie du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Certains fidèles sont arrivés très tôt dans la matinée pour être au premier rang. Dès pèlerins du monde et de la France entière, y compris des outre-mer. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Un message du pape François

La barre des 20 000 visiteurs a été franchie peu après le début de la messe, à 10h. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Les textes et les chants religieux étaient traduits en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Après la messe, les hospitaliers sont nombreux à être allés déjeuner à La Popote. C'est la cantine du pèlerinage ouverte pendant cinq jours matin, midi et soir pour tous les bénévoles.