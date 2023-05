EN IMAGES : Plus de 20.000 personnes rassemblées à Lille pour la Pride 2023

La fête a commencé hier, vendredi 26 mai, et dure jusqu'à demain dans le centre-ville de Lille. Sous l'organisation du collectif Lille Pride, 36 associations tiennent des stands sur la place de la République pour sensibiliser le public et défendre les droits des personnes LGBTQIA+, L****esbienne, Gay, Bisexuel, Trans, Queer et Intersexe et Asexuel ou Aromantique. Le clou de l'évènement reste la marche des fiertés qui a rassemblé ce samedi 27 mai plus de 20.000 personnes selon les organisateurs.

ⓘ Publicité

Plus de 20.000 personnes participent cette année à la marche des fiertés. © Radio France - Léonie Perano

Déjà l'année dernière, les organisateurs avaient comptabilisé 20.000 participants, drapés aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Martine Aubry présente à la marche des fiertés

Le maire de Lille Martine Aubry a rencontré les associations mobilisées ce week-end. Sur twitter elle rappelle que ces dernières "subissent violences et discriminations." En effet, selon Romain Bammez, délégué du territoire pour SOS Homophobie, "on recense au niveau national 184 agressions physiques en 2022, soit environ une tous les deux jours".

36 associations participent à cette 26e édition de la Pride de Lille. © Radio France - Léonie Perano

La marche des fiertés devait partir à 14 heures de la place de la République mais le départ a pris une grosse heure de retard. Le parcours doit remonter tout le boulevard de la Liberté jusqu’à la Citadelle.