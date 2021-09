EN IMAGES : environ 2.000 anti-pass sanitaire ont défilé dans les rues bisontines

Les samedis se suivent et se ressemblent. Pour le huitième week-end de mobilisations, ils ont été environ 2.000 anti-pass sanitaire à défiler dans les rues bisontines. Le cortège n'a pas changé ses bonnes habitudes. Il est parti de la place de la République vers 14 heures. Plusieurs haltes ont été effectuées notamment sous le tunnel de la citadelle.

Après avoir emprunté la rue de la République, le cortège s'est dirigé vers la place du 8 septembre. Pendant une grosse vingtaine de minutes, les manifestants sont restés sur la place à écouter les discours de plusieurs membres du mouvement.

Je trouve que le monde dans lequel nous vivions est de plus en plus insupportable. C'est ce qui me motive chaque week-end. - Jean-Michel, un manifestant.